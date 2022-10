L’industrie se renouvelle pour la saison 3 chez HBO

Suite Industrie arrive sur HBO. Il vient d’être annoncé que la série a été renouvelée pour une troisième saison, par THR. La vice-présidente principale de la programmation de HBO, Kathleen McCaffrey, a confirmé la nouvelle du renouvellement dans un communiqué, que vous pouvez lire ci-dessous.





« Industrie a atteint de nouveaux sommets au cours de la deuxième saison, consolidant son statut de hit bourdonnant avec une narration addictive, des personnages en couches, un rythme effréné et des observations pointues sur la dynamique contemporaine du lieu de travail. Nous sommes incroyablement fiers de ce que Mickey [Down] et Konrad [Kay], Jami O’Brien, Jane Tranter et l’équipe de Bad Wolf, ainsi que l’ensemble de notre distribution et de notre équipe, ont accompli. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de poursuivre notre voyage avec eux dans la saison trois.

Industrie, une coproduction de HBO et de la BBC, est créée par Mickey Down et Konrad Kay ; les deux sont également producteurs exécutifs avec Jami O’Brien, Jane Tranter, David P. Davis, Ryan Rasmussen et Ben Irving. La distribution de l’ensemble de l’émission comprend Myha’la Herrold, Marisa Abela, Harry Lawtey, David Jonsson, Ken Leung, Conor MacNeill, Alex Alomar Akpobome, Indy Lewis, Katrine de Candole, Jay Duplass, Sonny Poon Tip et Adam Levy.





L’industrie a été acclamée par la critique

L’une des raisons pour lesquelles le renouvellement a été obtenu est peut-être que la série a été plutôt bien accueillie. Les critiques ont apprécié Industrie, car son score Rotten Tomatoes pour la deuxième saison s’est classé assez haut à 96%, une augmentation par rapport au score de 76% de la saison 1. La finale de la saison 2 a également été l’un des épisodes les plus regardés de la série, il semblerait donc que HBO soit convaincu que les fans reviendront pour la saison 3.

Même avant l’annonce de la nouvelle du renouvellement, l’équipe créative de l’émission a déjà élaboré des plans sur la prochaine étape de l’histoire. Down taquiné dans un TEMPS interview qu’il attend avec impatience les plans qu’ils ont pour les personnages de la série dans la saison 3.

« La joie de faire une troisième saison après avoir créé des personnages dans les deux premières est que vous pouvez écraser des personnages que vous n’avez pas encore ensemble », a déclaré Down, ajoutant que ce qui se passera ensuite « va être énorme ».

Dans une interview séparée avec GQ, Down a également suggéré que plus de la « vraie nature » de Yasmin (Marisa Abela, qui serait prête pour le rôle d’Amy Winehouse dans un biopic à venir) sortira dans une autre saison. Cela fait référence à la question ouverte de savoir si elle a vraiment fini par sauter sa facture, que les fans devront attendre et voir pour obtenir leur réponse.

« Le fait qu’elle quitte le projet de loi est une bonne petite suggestion que nous n’avons peut-être pas encore vu les pires aspects de Yasmin, et que sa vraie nature est quelque chose à laquelle elle pourrait revenir », a déclaré Down.

Kay a ajouté: « Ce morceau avec le projet de loi, pour moi, c’est l’essence de ce que nous essayons de faire cette émission, et c’est un peu contraire à la logique de la télévision. L’idée que ces personnages hésitent toujours entre le changement et le retour à la moyenne . À la base, même si nous avons fait 15 saisons, ce sont les mêmes personnes qu’elles seront toujours. J’adore ce rythme, il illustre tellement qui elle est vraiment.

Les deux premières saisons de Industrie peut être trouvé en streaming sur HBO Max. La saison 3 n’a pas encore de date de diffusion.