James Gunn déclare Michael Rosenbaum meilleur Lex Luthor

Avec Superman : Héritage dans les oeuvres du scénariste-réalisateur James Gunnil y a eu beaucoup de rumeurs et de spéculations sur ce qui se passera avec le gardiens de la Galaxie nouvelle version de Helmer sur l’homme d’acier. Pour l’instant, peu de choses ont été révélées sur le film, si ce n’est qu’il suivra une version de Superman plus jeune que celle interprétée par Henry Cavill dans le SnyderVerse. Le film a également reçu une date de sortie, prévue pour la première dans les salles le 11 juillet 2025.





Selon la rumeur, Lex Luthor sera présent dans Superman : Héritage. C’était quelque chose abordé par Gunn pour une interview sur Michael Rosenbaum’s À l’intérieur de toi podcast. Gunn a dit à Rosenbaum, qui jouait Lex Luthor dans Smallville, qu’il n’a jamais dit que Lex apparaîtrait dans le film, et il ne confirmerait ni ne nierait si c’était le cas. Cela dit, Gunn a dit Michel Rosenbaum ce il était le « meilleur » Lex Luthor qui soit, clairement un grand fan du travail de l’acteur sur Smallville.

« Tu es le meilleur Lex, admettons-le. Nous savons que tu es le meilleur Lex », a déclaré Gunn à Rosenbaum. « Je ne suis pas drôle, tu es définitivement le meilleur Lex. Absolument. »

Gunn a convenu que si Lex apparaît dans Superman : Héritage, la représentation serait aussi « fondée et réelle » et non une représentation exagérée. Cela dit, il semblerait que Gunn ne soit pas si prompt à déclarer publiquement Rosenbaum comme le meilleur Lex Luthor s’il vient de choisir quelqu’un d’autre pour jouer ce rôle. Cela ne signifierait-il pas aussi fondamentalement qu’il introduit une Lex inférieure dans son prochain film? Ou est-ce que la représentation de Rosenbaum est juste la barre qui a été fixée avec laquelle Gunn espère correspondre Superman : Héritage? En tout cas, on ne sait pas si Lex apparaîtra dans Superman : Héritage ou pas… c’est exactement comme ça que Gunn veut que les choses soient.





Michael Rosenbaum reviendrait en tant que Lex Luthor

Après que Gunn ait fait l’éloge de sa Lex, Rosenbaum a taquiné que même s’il est le « meilleur » Lex, il n’est apparemment toujours pas « bon » pour Superman : Héritage, suggérant qu’il n’a pas été appelé pour tester le rôle. Gunn accepte en plaisantant avant de préciser qu’il n’a toujours pas dit que Lex apparaîtrait dans le film. Si Lex n’est pas dans le film, Rosenbaum pourrait peut-être avoir la chance de reprendre le rôle dans la DCU, car il a déjà fait savoir qu’il serait prêt à le faire s’il en avait l’occasion.

« J’espère que je serais en lice », a écrit Rosenbaum sur Twitter, en réponse à un post de casting fantastique de Lex Luthor. « Je veux dire, je l’ai joué pendant 7 ans. À moins que vous n’ayez un problème avec ça. »

Pendant ce temps, une autre version de Lex Luthor a été récemment introduite sur le petit écran. Les CW Superman et Loïsqui vient d’être renouvelée pour une quatrième saison, a fait entrer Les morts-vivants la star Michael Cudlitz pour jouer le super-vilain. Deux hommes et demiJon Cryer avait précédemment joué le personnage, recueillant de nombreux éloges de la part des fans dans le processus, dans le Arrowverse. Sur grand écran, Lex a été vu pour la dernière fois joué par Jesse Eisenberg dans Ligue des Justiciers.