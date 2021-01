Tom Holland a annoncé la bande-annonce de Cherry et faisait fureur sur les réseaux

Tom Holland continue avec son carrière ascendante et imparable à l’âge de 24 ans. L’acteur a filmé Uncharted et Chaos Walking en 2020, en plus de présenter The Devil at All Hours en septembre et de commencer le tournage de Spider-Man 3. 2021 continuera avec tout car il prépare la première de Cherry, son film avec les frères Russo. La star a annoncé la bande-annonce dans les dernières heures et c’était à la mode sur les réseaux sociaux. Quand ça sort?

L’interprète assumera le rôle de un médecin de l’armée qui souffre de stress post-traumatique après son retour de guerre, tombe dans la drogue et se retrouve comme voleur de banque. Le film tentera de faire preuve d’empathie avec les personnes qui souffrent de dépendances et de montrer la dure réalité qu’elles vivent.

Quand Cherry fait-elle la première sur Apple TV?

Le film sortira prochainement sur Apple TV 26 février 2021. Les attentes sont énormes et il y a ceux qui nomment la Hollande pour les Oscars. La production n’a fait allusion qu’à une bande-annonce et prépare déjà un autre aperçu. C’est précisément sa star qui l’a annoncé et c’est devenu une tendance dans les dernières heures.

L’acteur a confirmé que ce Le 14 janvier, une nouvelle bande-annonce sera disponible et il n’avait qu’à publier la date sur Twitter pour avoir plus de 400 mille J’aime. De plus, sur Instagram, il a téléchargé plus d’images promotionnelles et ajouté 4,5 millions de likes en quelques minutes. La figure de l’artiste à lunettes a fait sensation parmi les fans.

Cherry sera un véritable défi d’acteur pour Holland car il devra affronter cinq personnalités en une: sera étudiant, amant, soldat, toxicomane et voleur. De plus, ce sera votre opportunité de travailler avec les frères Joe et Anthony Russo, connu principalement pour être les réalisateurs des 4 films Marvel Avengers.