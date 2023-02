Nouvelle bande-annonce pour ‘The Flash’: quels acteurs reviendront en tant que Batman

Après une longue attente, Warner Bros. a révélé la première bande-annonce complète de »Éclair », un film qui mettra en vedette ezra miller comme barry allen Cependant, ce qui a le plus attiré l’attention des fans, c’est que le nouvel aperçu inclut le retour de Michael Keaton comme Homme chauve-sourisainsi qu’une scène d’action avec rue sacha comme Supergirl.

L’intrigue de » The Flash » comprendra une histoire dans laquelle nous verrons le héros titulaire voyager à travers différentes lignes de temps, avec le synopsis officiel confirmant que Barry utilisera la Speed ​​​​Force pour voyager dans le temps afin d’empêcher le la mort de sa mère, qui aura des conséquences différentes dans le présent.

»The Flash » comprendra de nombreux visages familiers aux fans, car bien qu’il ait été confirmé depuis un certain temps que Keaton reprendrait son rôle de Bruce Wayne du film »Batman » réalisé par Tim Burtonla nouvelle bande-annonce montre également le retour de Ben Affleck comme Bruce Wayne, ainsi que michel shannon comme le général Zod.

Cela a déjà été confirmé par les dirigeants de Studios DC, James Gunn et Pierre Safran, que » The Flash » redémarrera certains aspects de l’univers cinématographique de DC, ce qui pourrait signifier qu’il servira à façonner le chemin des futurs films. L’univers DC débutera avec son premier chapitre intitulé »Dieux et Monstres ».

Parlant de son retour, Keaton a exprimé son enthousiasme à l’idée d’enfiler à nouveau la cape de Batman. « J’ai pensé, ‘Wow, à quoi cela ressemblerait-il?' », a déclaré Keaton. « Et puis, par coïncidence, il y a eu des murmures, et j’ai reçu un appel de Warner Bros. Ils voulaient me parler de quelque chose et il y avait des allusions à Batman. »

Le film »The Flash » a connu beaucoup de retards ces dernières années, à la fois à cause de sa production et à cause des controverses que sa star principale a suscitées récemment. Au cours des derniers mois, Miller a reçu une série d’arrestations et d’accusations, déposant divers rapports de conduite désordonnée, de harcèlement et d’agression contre l’acteur.

Bien qu’il ait été initialement signalé que Warner Bros. mettrait en pause la participation d’Ezra Miller aux futures productions de DC, la société de production a ensuite déclaré que ces informations étaient fausses, affirmant que l’acteur continuerait à jouer à Flash.

»The Flash » sortira en salles le 16 juin.