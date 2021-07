Titane surnommé « le film le plus choquant de 2021 » après avoir remporté le Festival de Cannes

Titane deviendra sans aucun doute le nom sur toutes les lèvres lorsqu’il fera ses débuts dans les cinémas du monde entier.

Le thriller d’horreur a remporté la très convoitée Palme d’or au Festival de Cannes et il contient certainement des éléments intéressants.

Le titre du film est le mot français pour titane, qui est un motif central de l’intrigue.

Le synopsis est décrit comme suit : « Suite à une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane: Un métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, avec des alliages à haute résistance à la traction. »

Il se concentre sur Alexia qui a eu un grave accident de voiture quand elle est plus jeune. Elle est équipée d’une plaque en titane dans la tête qui s’affiche régulièrement.

Au lieu d’avoir peur des automobiles, la femme développe une étrange attirance pour les machines, qui dégénère en romantique (si vous pouvez l’appeler ainsi).

Crédit : Altitude Films

À un moment donné du film, elle a des relations sexuelles avec une voiture, tombe enceinte d’un bébé hybride voiture-humain et commence même à allaiter de l’huile d’encre noire. Ouais – c’est sauvage.

Elle se lance alors dans un voyage « ne plaisante pas avec moi » et tue sauvagement plusieurs personnes sans broncher.

Selon la BBC, il y a « des combats à croquer et des transformations qui fendent la peau » qui font grimacer, jappement et halètement le public Titane le «film le plus choquant de 2021» dans le bon sens.

Le critique Nicholas Barber a écrit : « Le film de Julia Ducournau, lauréat d’une Palme d’Or, est un barrage cauchemardesque mais malicieux de sexe, de violence, d’éclairage sordide et de musique martelante.

« Ducournau a repoussé les limites du cinéma conventionnel – puis a mis le pied à terre. »

Crédit : Altitude Films

Nicholas n’était pas seul dans son analyse, le film recevant déjà une note impressionnante de 95% sur Rotten Tomatoes.

Philip De Semlyen de Time Out a déclaré: « Une vision éblouissante, horrible, tendre, souvent brillante, parfois déroutante et toujours follement singulière des vies et des corps en transition. »

Jordan Ruimy de World of Reel a ajouté: « Ducournau essaie de faire des dingues ici, élevant les niveaux de folie à 11. Elle a réinventé l’horreur corporelle cinématographique via une combinaison de Cronenberg, de carburant et de sexe. C’est vraiment singulier, choquant, trucs répugnants et incendiaires. »

Alors que Nate Jones de Vulture a écrit: « Tout le chemin du retour, j’ai remarqué que mes dents claquaient à cause de l’adrénaline. Elles viennent juste de s’arrêter. »