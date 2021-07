The Boys Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour

– Publicité –



L’épisode le plus attendu de la saison 3 de The Boys est « Herogasm », basé sur l’arc de la bande dessinée. C’est une orgie d’une semaine. Eric Kripke, showrunner chez Boys, assure que ce n’est pas encore l’épisode le plus scandaleux.

Kripke, Les nominations aux Emmy de mardi de l’Académie de télévision, a déclaré: « Nous faisons des choses folles. »

Il a taquiné qu’un moment de la première de la saison 3 serait « Au-delà de » Herogasm « , et a déclaré qu’il croyait toujours que l’épisode 1 était le meilleur. « Cela étant dit, Herogasm est un grand spectacle. Les quotidiens sont délicieux. Je suis allé au bloc plusieurs fois. Je suis un producteur vétéran. Chaque jour, ma mâchoire était en feu à cause du train-train quotidien de ces quotidiens. J’étais abasourdi par la folie de ces quotidiens. C’est juste dingue. nous allons livrer Hérogasme pour tous ceux qui ont été fan de la bande dessinée. C’est ce qui se passe.

Hérogasme Kripke a discuté de l’adaptation Les garçons de la saison 1. L’idée de base est simple à expliquer. Le principe est simple, comme le disent Garth Ennis et Darick Robertson dans les originaux des bandes dessinées. C’est un cas où les supes prétendent qu’ils voyagent dans l’espace pour combattre des extraterrestres alors qu’en fait ils ont des relations sexuelles sur des îles éloignées.

Hérogasme a été racontée en six numéros dans une série limitée de bandes dessinées par Ennis John McCrea et Keith Burns. La saison 3 adaptera ce scénario avec le sixième épisode, intitulé « Herogasm », écrit et réalisé par Jessica Chou.

Surnaturel Star Jensen Ackles Rejoint le casting de la nouvelle saison en tant que Soldier Boy. Il est le premier super-héros créé par Vought International, une entreprise corrompue qui a vendu des héros bénis de Dieu au monde grâce à ses expériences avec le composé V.

Kripke ne donnera aucune réponse précise quant à savoir si cela signifie que la saison 3 se concentrera sur deux chronologies. Nous savons que Soldier Boy a été le leader du supergroupe Payback pendant la Première Guerre mondiale. Cependant, une grande partie du mystère de la saison 3 concerne le présent. « Je peux confirmer qu’il y a de nombreuses périodes de temps, mais pas d’une manière à laquelle vous vous attendriez », a-t-il déclaré. « Pas d’une manière similaire à Veilleurs. «

Kripke a poursuivi en expliquant que nous nous sommes intéressés à l’histoire de la nation à travers les yeux de ce super-héros. «Nous avons exploré un peu comment nous sommes arrivés à cet endroit. L’idée que l’Amérique doit revenir à la grandeur du passé et la rendre meilleure est ce qui nous a inspirés. C’est une croyance nostalgique. Cela a toujours été une lutte, et il y a toujours eu des conflits. Vous n’êtes pas censé regarder en arrière. Vous devriez regarder en avant. Nous voulions être là, et Soldier Boy était un héros qui a traversé l’histoire du pays.

Les garçons a remporté des Emmys pour la série dramatique exceptionnelle.

Les membres de la distribution incluent Jack Quaid, Karl Urban, Karen Fukuhara et Tomer Capon. Chace Croc est Chace Crawford.