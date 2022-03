« Bridgerton »: quelle sera la saison d’Eloise en tant que protagoniste

Même si la deuxième saison de « Bridgerton » a marqué les débuts d’Eloise (Claudia Jessie) dans la haute société londonienne. La sœur cadette de Daphne (Phoebe Dynevor) a été catégorique dans sa décision de ne pas accepter la proposition de mariage d’un gentleman. En fait, il a réussi à éviter de danser avec eux et de les rencontrer.

Mais cela ne signifie pas que vous n’avez pas rencontré quelqu’un qui a suscité des sentiments nouveaux et déroutants. Au milieu de sa recherche inlassable de Lady Whistledown, elle rencontre Theo Sharpe (Calam Lynch), un jeune imprimeur avec qui elle partage sa passion pour la lecture, ainsi que ses réflexions les plus intellectuelles et ses idées progressistes.

Ce qui semblait être le début d’une histoire romantique a été ruiné par un message de Lady Whistledown. Après ce scandale, Eloïse a décidé de s’éloigner de Théo et d’arrêter de chercher l’écrivain anonyme. Cependant, à la fin de la deuxième saison, une indiscrétion de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) la conduit à découvrir la vérité.

Après l’évolution d’Eloïse dans la deuxième saison de « Bridgerton», il est logique que les fans de la série de Netflix demandez ce qui arrivera au personnage dans les prochains épisodes et quand sera-t-il temps de briller.

Eloise Bridgerton effrayée par ses débuts dans la haute société londonienne (Photo : Netflix)

QUELLE SAISON DE « BRIDGERTON » AURA ÉLOISE EN TÊTE ?

D’après les livres de Julia Quinn, la saga sur laquelle porte la série produite par Shonda RhimesEloïse serait la protagoniste de la cinquième saison, ce qui n’a pas encore été confirmé par Netflix. Dès lors, le troisième volet devrait se concentrer sur Benoît et Sophie.

Cependant, Rhimes a déclaré dans une interview à ET qu’ils ne suivraient pas nécessairement l’ordre des romans : « Il y a huit frères Bridgerton et nous prévoyons de suivre chacune des histoires romantiques de chacun d’eux. On n’y va pas forcément dans l’ordre, mais on va voir chacun des frères et leurs histoires”.

Selon la description de « À Sir Phillip, avec amour”, “Est-il possible de tomber amoureux de quelqu’un que l’on n’a jamais vu ? Eloïse, la cadette de la famille Bridgerton, est sur le point de le découvrir. Jusqu’au mariage de Pénélope, son amie proche, elle n’avait pas senti le poids du célibat sur ses épaules délicates. Mais voilà, une impulsion inexplicable la pousse à faire une folie, à quitter Londres et à se présenter chez un homme qu’elle ne connaît que par lettre… et qui veut l’épouser. Bien sûr, lorsqu’elle rencontre Sir Phillip, ses illusions s’effondrent comme un château de cartes : son prince charmant s’avère un peu grossier, sérieux… et il a aussi deux fils qui sont de vrais démons. Mais Eloïse a aussi décelé une passion qui couvait sous la peau, qu’elle n’est pas près de laisser filer, avec un peu d’aide de sa famille extraordinaire. Julia Quinn reprend quelques personnages de sa célèbre saga centrée sur la famille Bridgerton dans un nouveau roman plein d’humour et de romance”.

Eloise Bridgerton demande à Kate à quoi ressemble la vie de célibataire (Photo : Netflix)

LES PLANS DE CLAUDIA JESSIE DANS « BRIDGERTON »

« Je jouerai Eloïse aussi longtemps que j’en aurai le droit.», a indiqué Claudia Jessie dans une interview accordée à Elle à propos de la saison 2. «Je serais heureux de faire ça à 40 ans. Mais ce n’est pas un désir, et je veux être honnête à ce sujet, de pouvoir continuer à être le protagoniste de la série. Si cela se produit, alors je suis la fille la plus chanceuse du monde parce que j’ai eu une phase précédente. J’ai pu voir d’autres le faire et apprendre d’eux”.

De plus, il a assuré qu’il ne sait toujours pas ce qu’Eloïse lui réserve dans les prochaines saisons de « Bridgerton« , car l’équipe n’a partagé aucun détail avec le casting. Cependant, il a avoué qu’il rêve qu’Eloïse »dis à Théo pourquoi il a fait les choses comme il l’a fait. J’adorerais, non pas qu’ils finissent par être un couple ou quoi que ce soit, mais qu’il sache. Je veux qu’Eloïse puisse s’expliquer”.

« J’aimerais la voir devenir politicienne. Je sais que la romance est une partie très importante de la série et qu’elle est partout. C’est joli. Mais, sans ignorer la romance avec Eloïse, je pense qu’il y aurait quelque chose de vraiment cool à ce qu’elle trouve son chemin.« , il ajouta.