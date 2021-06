En quoi la nouvelle série Netflix est-elle similaire à Dark Desire

Sombre désir les utilisateurs captivés de Netflix l’année dernière en pleine pandémie. L’histoire d’un professeur d’université qui s’engage dans une romance passionnée avec un jeune homme était l’une des séries les plus regardées et, bien sûr, elle aura une deuxième saison. Alors qu’elle arrive, la plateforme a décidé de lancer une proposition un peu similaire, peut-être avec un peu plus d’humour, mais tout aussi intéressante. Il s’agit de Sexe / Vie et nous vous disons quand il s’ouvre et plus de détails.

Comment est le nouveau pari de Netflix avec une touche de Dark Desire







Créé par Stacy Rukeyser, Sexe / Vie suit la vie d’une femme mariée avec deux enfants qui, d’un instant à l’autre, rencontre un vieux petit ami de sa jeunesse qui la fait renouer avec ses désirs sexuels les plus profonds comme elle ne l’a jamais fait depuis qu’elle est avec son mari.

La prémisse ressemble un peu à Sombre désir, Protagonisée par Maite Perroni, mais aussi à Cinquante nuances de Grey, le film mémorable basé sur les romans de EL James. Cependant, il faut dire qu’elle ne sera pas si sombre mais qu’elle aura un peu plus de fun, d’humour et un regard intéressant sur la sexualité féminine.

(Photo : IMDb/Netflix)



Comment pourrait-il en être autrement, le tournage de la série a été altéré par la pandémie de coronavirus. En fait, la photographie principale a été réalisée dans la ville de Mississauga, située au Canada, en décembre de l’année dernière. Sexe / Vie c’est aussi une adaptation littéraire. Dans ce cas, basé sur le roman du même nom écrit par l’auteur américain BB Easton. Il est scénarisé par Stacy Rukeyser et les stars Mike Vogel, Sarah Shahi, Adam Demos et Margaret Odette.

Quand il sera diffusé sur Netflix

Et si vous êtes intéressé à voir la série, vous voudrez sûrement savoir quand sera sa première. Vous accéderez au catalogue de Netflix ce mois-ci, plus précisément le 25 juin. Cette série rejoint d’autres premières tant attendues comme la saison 2 de Lupin, le quatrième de Élite et le film de La maison des fleurs.