La réponse brutale de Gordon Ramsay en cinq mots lorsque la dinde de compagnie de sa fille Tilly a été envoyée à l’abattage

Fantaisie Chien De Chat Chat De Style Coréen Coton Jupe En Mousseline De Soie Costume Pour Animal Costume Accessoire S

La description: Fait de tissu de coton de haute qualité et de gaze douce, vos animaux de compagnie se sentent à l'aise lorsqu'ils portent cette robe. La robe créative de style coréen, belle et à la mode, peut vraiment rendre vos animaux de compagnie mignons et charmants. Nous avons cinq tailles: XS, S, M, L, XL. Il y a toujours une taille pour votre animal de compagnie. Cette tenue d'animal de sport design amènera le style et le confort à la petite fille de votre famille La robe en peluche peut rendre votre chiot unique, et c'est parfait pour de nombreuses occasions, fêtes de fin de semaine, halloween, noël, anniversaires, mariages, défilés et séances de photos, ou tout simplement faire de votre animal de compagnie son meilleur spécification: Matériel: Tissu en coton + gazon doux Taille du produit: XS: Retour: env. 16cm / 6.30 pouces; Poitrine: env. 27cm / 10.63 pouces; Cou: env. 20 cm / 7,87 pouces S: Retour: env. 20 cm / 7,87 pouces; Poitrine: env. 32cm / 12.60 pouces; Cou: env. 23cm / 9.06 pouces M: Retour: env. 25cm / 9.84 pouces; Poitrine: env. 37cm / 14.57 pouces; Cou: env. 26cm / 10.24 pouces L: Retour: env. 30 cm / 11,81 pouces; Poitrine: env. 42cm / 16.54 pouces; Cou: env. 29cm / 11.42 pouces XL: Retour: env. 35cm / 13.78 pouces; Poitrine: env. 47cm / 18.50 pouces; Cou: env. 32cm / 12.60 pouces Couleur: Rose Le forfait comprend: 1 Piece Pet Dress Remarque: Comme la taille ci-dessus est mesurée à la main, la taille de l'élément réel pourrait être légèrement différente de la taille ci-dessus. En raison des effets d'éclairage, des réglages du moniteur, etc. Il pourrait y avoir une légère différence dans la tonalité des images et l'élément réel.