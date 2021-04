«  Tianhe  » sera la station spatiale chinoise: sur le point de lancer le premier module, ils espèrent le rendre opérationnel en 2022

LED NOREVA Noreva Exfoliac Fluide Solaire Matifiant SPF50+ 40ml

Ce Fluide Solaire Matifiant SPF50+ a été mis au point par les laboratoires Noreva, spécifiquement pour les peaux jeunes à problèmes, à tendance acnéique. Les rayons du soleil sur les personnes ayant de l'acné sont très nocifs, si dans un premier temps, ils assèchent les boutons, ils engendrent une poussé d'acné par la suite. Ce fluide offre donc une très haute protection contre les UVA et UVB. De plus, il a une action matifiante, et une texture non collante. Haute tolérance ce soin est hypoallergénique, non comédogène et offre une bonne résistance lors de son contact en milieu humide.