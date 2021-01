WandaVision: C’est pourquoi les deux enfants des héros MCU sont si importants

Les deux premiers épisodes de la nouvelle série MCU Marvel’s WandaVision non seulement surpris par plusieurs références à des sitcoms cultes, mais aussi joué quelques mystères une. Un nouveau de ceci est La grossesse soudaine de Wanda dans l’épisode actuel et c’est exactement ce que nous voulons regarder de plus près ci-dessous.

On savait déjà que Wanda et Vision auraient des enfants dans leur propre série avant le début de la production Disney +, mais à ce stade, il y en avait un avertissement SPOILER clair prononcé. En conséquence, vous ne devriez lire à partir d’ici que si vous voulez vraiment savoir pourquoi les jumeaux seront toujours très importants.

WandaVision: Les deux super-héros ont également eu des enfants dans les bandes dessinées

Cette vision de Wanda et de son amie comme un miracle avoir soudainement des enfants n’est pas un truc que les créateurs de « WandaVision » ont inventé. En fait, le couple avait déjà dans certaines histoires de bandes dessinées progéniture commune, mais cela a également conduit à l’un des développements les plus tragiques dans la vie de notre héroïne.

Billy et Tommy, les fils de Wanda et Vision (© Marvel Comics)

Comme dans la série, leurs enfants ont également été nommés dans l’original Tommy et William (Billy). Après sa naissance, ses parents se sont retirés des Avengers pour élever leurs fils. En effet Wanda a perdu ses élèves, après quoi elle est devenue de plus en plus instable mentalement et a perdu le contrôle de ses pouvoirs. Cela est allé si loin qu’elle sa propre réalité où ses deux enfants étaient toujours avec elle.

Ce scénario, qui est particulièrement populaire parmi les fans Histoire de Marvel « House of M » a joué un rôle important, a probablement servi de Modèle pour « WandaVision ». Dans le cas de la série, cependant, la perte de leurs enfants a été échangée contre la mort de leur ami Vision. À la circonstance, Wanda puis un nouveau monde idéal Cependant, les fabricants ont tenu à avoir créé.

WandaVision: Les jumeaux sont-ils le début des Young Avengers?

dans le univers actuel de Marvel Comics Au fait, Tommy et Billy sont de retour. On pense que ces deux les jumeaux nés de nouveau de Wanda et Vision sont des anciennes bandes dessinées. Au cours de l’arc « Avengers: Disassembled », dans lequel Wanda prend soin de son équipe pièce par pièce, abandonnez Wiccan (Billy) et Speed ​​(Tommy) pour la reconnaître comme ses enfants.

Wiccan, Speed ​​et les jeunes vengeurs (© Marvel Comics)

Comme leur nom l’indique, les jumeaux ont des pouvoirs similaires à ceux de leur mère et de leur oncle. Wiccan peut, tout comme Wanda, Utilisez la magie et donc même changer la réalité. Pendant ce temps, Tommy suit le sien Oncle Pietro, qui est également mentionné dans l’épisode actuel « WandaVision ». Comme Mercure est aussi Vitesse / Tommy extrêmement rapide et persistante.

L’introduction de ces deux personnages dans le MCU est particulièrement intéressante car les deux sont dans les bandes dessinées les jeunes vengeurs appartenir. L’équipe se compose de beaucoup de jeunes hérosqui imitent les vrais Avengers. Au cours des derniers mois, des Rumeurs, Marvel Studios pourrait être à un Adaptation cinématographique « Young Avengers » intéressé à savoir pourquoi ils pourraient devenir très importants à l’avenir.

Si tout cela fait vraiment partie de la Univers cinématographique Marvel-L’avenir est, le temps doit le dire. Un tel projet n’a pas encore été officiellement confirmé. D’ici là, on peut passer le temps avec de nouveaux épisodes de « Marvel’s WandaVision », qui apparaissent exclusivement sur Disney + tous les vendredis à 9 heures.