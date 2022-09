She-Hulk : Titania, l’avocat de la loi, publie une réfutation en ligne

Dans une vidéo publiée sur Twitter le jeudi 22 septembre 2022, le même jour que le sixième épisode de She-Hulk : avocate a été diffusé en streaming sur Disney +, Jameela Jamil, qui joue Titania, a publié une « réfutation » satirique en ligne sur les événements de l’épisode le plus récent, « Just Jen ».





Dans un quatrième épisode de mariage autonome (qui est arrivé au moment le plus inopportun possible, comme n’importe quel mariage), Jen Walters (Tatiana Maslany) est invitée au mariage de Lulu (Patti Harrison). Cependant, cette invitation ne s’adresse qu’à Jen, ne pas à She-Hulk, puisque la mariée craint que la géante de jade ne détourne son attention pendant ses noces.

Mais parce que Jen ne réalise pas la nature limitée de l’invitation lorsqu’elle la reçoit pour la première fois, lorsqu’elle arrive au mariage, c’est en tant que Shulkie. Avant que Jen ne soit écartée par Lulu et invitée à rester « juste Jen », She-Hulk est entourée des amis de Lulu, qui sont particulièrement impressionnés par les incroyables atouts physiques qu’elle acquiert à la suite de sa transformation, en mettant l’accent sur sur les fesses.

FILM VIDÉO DU JOUR

Plus tard dans l’épisode, il est révélé que Titania est aussi un ami de Lulu, et assiste en fait au mariage dans l’espoir d’attaquer physiquement She-Hulk. Au début, Titania prétend qu’elle est juste là pour soutenir leur ami commun. Mais au troisième acte, Titania enlève ses gants et affronte une Jen en état d’ébriété dans la cour du lieu du mariage.

Alors qu’elle tente de conserver sa forme Jen, la protagoniste est finalement poussée dans sa transformation She-Hulk (même si cela prend un peu plus de temps que d’habitude en raison de la quantité d’alcool qu’elle a ingérée). Après une séquence de combat sur la piste de danse sur une musique diégétique fournie par le DJ (le cousin de Jen, Ched, joué par Nicholas Cirillo), She-Hulk bat Titania au combat et quitte le mariage en disgrâce.





Titania égalise le score dans un style révolutionnaire

Jameela Jamil sur Twitter

Mais quelle que soit la fin du scénario d’un épisode, Titania a déjà une histoire de la soirée le score, même si elle doit percer le quatrième mur. Par exemple, après avoir été vaincue par Jen dans le premier épisode de la saison, le personnage est descendu dans les rues de Los Angeles pour vandaliser plusieurs panneaux publicitaires annonçant la série.

Dans la vidéo publiée sur Twitter le matin de la diffusion de l’épisode, Jamil se dirige vers un SUV et a du mal à entrer à cause de la taille de la prothèse fessière qu’elle porte. Le cadrage de la vidéo met l’accent sur les fesses comiquement surdimensionnées, rappelant les techniques utilisées pour le physique de l’adjointe Raineesha Williams (Niecy Nash) sur Reno 911! et surtout dans Reno 911!: Miami.