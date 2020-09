Les leçons de Formule 1 de Monza: Ferrari plus embarrassante que Mercedes bâclée

L’équipe Mercedes surplombe la voie des stands bloquée, Lewis Hamilton entre – et doit payer. La victoire est terminée pour le champion du monde de Formule 1. Mais ce faux pas est pâle compte tenu de la honte que Ferrari met sur la course à domicile à Monza. Ni Sebastian Vettel ni Charles Leclerc ne franchissent la ligne d’arrivée.

Pierre Gasly – aux professions supérieures?: C’est l’histoire de Cendrillon de l’année en Formule 1: l’année dernière, Pierre Gasly a initialement reçu la prétendue chance de sa vie chez Red Bull. Mais le Français a chuté de manière significative dans le duel stable avec le mégalomane Max Verstappen, et après seulement douze courses est devenu l’équipe fille Toro Rosso (AlphaTauri depuis le début de l’année). Au lieu de lui, Alex Albon peut désormais conduire dans le Red Bull. Gasly a dû grignoter longtemps dessus, mais dans l’environnement familial avec les Italiens, il s’est repris. Il a obtenu son premier podium au Brésil en novembre dernier, impressionné par de bonnes performances constantes – et a frappé froidement dimanche lorsque les circonstances étranges l’ont rendu possible. Le joueur de 24 ans est le premier vainqueur de Formule 1 en sept ans et demi ou 147 courses à ne pas avoir été au volant d’une Mercedes, d’une Ferrari ou – pour être précis: de Red Bull. Et tout d’un coup, il semble avoir une vocation plus élevée, mais le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, ne pense “actuellement” pas à promouvoir à nouveau le joueur de 24 ans en 2021. Après tout, l’éloge vient du champion du monde: “C’est un garçon vraiment sympa et il a beaucoup de talent”, a déclaré Lewis Hamilton, qui joue de temps en temps aux jeux vidéo avec les Français.

Ferrari se réfugie dans le sarcasme: La fête traditionnelle de Ferrari a dû être annulée en raison du virus corona, mais ce que la Scuderia a livré devant des rangs presque vides lors de la course à domicile ne pouvait être enduré qu’avec sarcasme. Sebastian Vettel le vivait quand il a remarqué: “Je serai dans le simulateur mardi – au moins ça durera.” La vraie voiture de course de cette année est une conception défectueuse, ce que personne ne nie de la direction de l’équipe. Une course pour fuir sur la piste de puissance à Monza était attendue, ça a empiré: Ferrari a été démontrée en qualifications, dans la course un dommage aux freins a arrêté le quadruple champion du monde Vettel à la 18e place (!), Son coéquipier Charles Leclerc a perdu la SF1000 qui glisse sauvagement dans la rapide Parabolica et a eu la chance de s’en tirer avec le choc après l’impact dans la paroi du pneu. «C’est probablement une bénédiction que personne ne soit dans les gradins», a déclaré Vettel à propos des rangs vides de l’Autodromo Nazionale di Monza à l’époque de Corona. Ce week-end prochain, Ferrari disputera son 1000e Grand Prix sur la propre piste de l’entreprise au Mugello. Là aussi, la Scuderia devrait étouffer toute idée d’une fête dans l’œuf avec ses services. “Il faut être réaliste, les attentes sont très faibles”, a prévenu Vettel.

Mercedes offre de manière inattendue de la variété: Depuis la victoire de Kimi Raikkonen en Formule 1 dans la Lotus lors de l’ouverture de la saison 2013 en Australie, le vainqueur du Grand Prix est toujours venu de Mercedes, Ferrari ou Red Bull dans 146 courses consécutives. À Monza également, le champion du monde Mercedes a littéralement flotté au-dessus de l’Autodromo Nazionale. Samedi, Hamilton a réalisé le tour le plus rapide de l’histoire de la Formule 1 en qualifications, dimanche, il s’est envolé de tout le monde – jusqu’à ce que lui et, le dernier mais non le moindre, le poste de commandement Mercedes aient commis une rare erreur sous le stress: lorsque Kevin Magnussen a dû garer son Haas près de l’entrée des stands. , le contrôle de course a interdit l’accès aux garages. Hamilton n’a rien remarqué, il a tourné, a obtenu un nouveau jeu de pneus et semblait avoir seulement augmenté son avantage. Mais les signaux étaient là, sinon dans son champ de vision immédiat. Les ingénieurs n’étaient pas non plus sur la photo. “Je n’ai vraiment pas vu ces signes, alors je prends la responsabilité”, a déclaré Hamilton. Le leader a reçu une pénalité stop-and-go de dix secondes qui, pour aggraver les choses, a dû la purger immédiatement après la reprise de la course. Hamilton était le dernier au lieu du premier. Le fait qu’il ait pris d’assaut la septième place et qu’il n’ait pratiquement rien perdu de son avance au Championnat du Monde en dit long sur sa classe de pilotage. La victoire numéro 90 devra attendre, mais pas très longtemps.

McLaren prend les bonnes décisions: Dans l’ancienne équipe de Hamilton, la courbe est à nouveau en forte hausse après des années dans le no man’s land de Formule 1. À Monza, l’équipe de course britannique traditionnelle était la deuxième force, la première victoire depuis près de huit ans de Carlos Sainz n’a été contrecarrée que par Gasly, qui avait le meilleur timing de tous lors du changement de pneus et s’est défendu avec succès contre Sainz. Le patron de l’équipe allemande Andreas Seidl et ses collègues ont pris beaucoup de bonnes décisions ces derniers temps, même avec des courses normales, McLaren devrait toujours être candidate au podium à l’avenir. Et Sainz est maintenant susceptible d’être ennuyé d’avoir signé avec Ferrari pour la saison à venir au printemps.