Tout sur le triangle amoureux de Dua Lipa, Arón Piper et FKA Twigs

in

CÉLÉBRITÉS

L’acteur d’Elite pourrait être en couple avec l’ex-petite amie de Robert Pattinson. Découvrez quelle est la théorie des fans sur ces romances !

© GettyLe triangle amoureux de Dua Lipa, Arón Piper et FKA Twigs.

Le week-end dernier, la même image est devenue le protagoniste de tous les réseaux sociaux : la rencontre entre Doua Lipa Oui Aron Piper. chanteur et acteur britannique Élite Ils ont été montrés en train de s’embrasser dans une boîte de nuit en Espagne, déclenchant des rumeurs de romance dans le monde entier. Mais rapidement, un autre artiste a partagé une vidéo faisant également le lien avec cette figure de Netflix. Que se passe-t-il avec ce triangle amoureux ?

Dua Lipa est en tournée en Europe dans le cadre de sa tournée mondiale Tournée de la nostalgie du futur. Dans ce sens, il a visité la ville de Madrid offrir un de ses concerts. A la fin, il n’a pas hésité à participer à une soirée qui s’est déroulée dans un bowling de la capitale espagnole en présence d’acteurs locaux. C’est là qu’elle a dansé toute la nuit avec Arón Piper, se montrant ouvertement ensemble et quittant finalement le club ensemble.

Jusque-là, les fans de l’interprète qui a donné vie à Ander dans Élite ils ont supposé qu’il était en couple avec le mannequin et l’influenceur Jessica Goicoechea. Via Instagram, un adepte a écrit à son ex-petite amie : «Vous ne méritez pas quelqu’un comme lui ! Il n’a jamais rien posté avec vous sur les réseaux sociaux ni été affectueux en public. Il a toujours joué le rôle du garçon privé. Surmonter. Il va le regretter« . Goicoechea n’a pas tardé à répondre: « La gloire est la gloire ».

Ainsi, la séparation d’Arón Piper a été confirmée. Et Dua Lipa ? Jusqu’en 2021, la chanteuse a eu une liaison avec Anouar Hadid, le frère des mannequins Gigi et Bella Hadid, avec qui il s’est toujours montré sur les tapis rouges ou via les réseaux sociaux. Les deux célébrités étant célibataires, les internautes ont rapidement spéculé sur une nouvelle romance. Mais… un tiers est apparu ! Il s’agit de Brindilles FKAqui était à son tour associé de Robert Pattinson.

Le lendemain de la publication des photos d’Arón et Dua, la chanteuse et actrice britannique de 34 ans a partagé une vidéo embrassant passionnément la star de Netflix. Un nouveau triangle amoureux est-il né ? Bien que beaucoup pensent qu’il s’agit d’un véritable scandale, beaucoup d’autres disent qu’il s’agit en fait d’une stratégie pour promouvoir une chanson écrite par les deux. C’est qu’en 2020, Dua Lipa a présenté une émission en streaming intitulée Atelier 2054 où il a chanté aux côtés de FKA Twigs Pourquoi tu ne m’aimes pas ? Il ne reste plus qu’à patienter pour savoir si, effectivement, le thème musical aura son lancement officiel ou s’il s’agit du début d’une romance controversée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂