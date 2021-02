Chapitre 1005: Personne mystérieuse

Ainsi, Bao Huang, membre des pirates des bêtes, avertit Black Maria de faire attention car elle détecte une autre personne dans la pièce qui tente d’aider le groupe. Et boum, le chapitre s’est terminé. Bien que les fans s’attendaient à plus de Yonkos vs Supernovas, le créateur a décidé de s’en aller peu pour pouvoir créer un battage médiatique. One Piece Chapter 1005 est quelque chose que les fans recherchent. Alors, que va-t-il se passer dans One Piece 1005? Ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut, donc, les gars, dans cet article, nous allons parler du prochain chapitre de One Piece qui est le chapitre 1005. Nous avons inclus tous les détails possibles concernant la date de sortie officielle et où le lire?

Chapitre 1005

One Piece, Ch. 1004: La lutte pour libérer Wano reçoit un coup de pouce d’une source improbable! Lisez-le GRATUITEMENT de la source officielle! https://t.co/FK7CtKzCWR pic.twitter.com/8W0o0QPI0F – Saut de Shonen (@shonenjump) 14 février 2021

Oda a pris un peu de retard pour pouvoir créer un battage médiatique parmi les fans concernant la bataille entre Yonkos vs Supernovas ou la nouvelle forme de Kaido. Et maintenant, les attentes de Fan avec le chapitre 1005 de One Piece sont vraiment élevées. La franchise sera-t-elle en mesure de répondre aux attentes des fans avec le prochain chapitre? Découvrons-le-

Date de sortie

C’est assez décevant que One Piece manga Chapter 1005 soit en retard cette fois dans le calendrier du shonen jump hebdomadaire. Ainsi, selon la mise à jour, One Piece Chapter 1005 sortira le 1er mars 2021. Le chapitre précédent était le dernier chapitre du mois de février.

One Piece Chapitre 1005 Reddit Raw Scans Date de sortie

Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, les fans sont très enthousiastes à l’idée de connaître les détails du chapitre 1005 de One Piece. Ainsi, selon nos sources, les scans bruts du chapitre 1005 Reddit Raw Scans de One Piece pourraient être publiés le 25 février 2021.

Où regarder le chapitre 1005 de One Piece?

Chapitre 1005 est disponible gratuitement sur Viz Media et Mangaplus. Cependant, nous condamnons vivement l’utilisation de l’anime en streaming ou la lecture de manga sur un site Web non officiel. Un nouveau chapitre sort chaque semaine. De plus, assurez-vous de rester à l’écoute 45Secondes.fr car le manga fait une pause de temps en temps.

De quoi parle One Piece?

Eiichiro Oda est le cerveau derrière toute la franchise One Piece. Shueisha et Viz Media publient actuellement le manga. La série animée One Piece est également populaire et a battu plusieurs records. Le chapitre 1005 sortira One Piece cette semaine, qui ouvre la voie à son 1005e chapitre de One Piece. Cet énorme accomplissement est vraiment bien mérité par la franchise One Piece.