The Witcher 3: les DLC gratuits et la version Next Gen ont une date de sortie plus précise

Le sorceleur 3 apparaît à nouveau en tant que version Next Gen ou Current Gen pour PS5 et Xbox série S/X. En plus des améliorations graphiques, il devrait également y avoir petits DLC gratuits venir à nous, qui sont basés sur la série Netflix. Après le report de la nouvelle édition à 2022, CD Projekt RED a au moins réduit la période un peu plus précisément.

The Witcher 3 : quand la prochaine génération sera-t-elle livrée avec des DLC gratuits ?

Voilà de quoi il s’agit : En fait, bien sûr, « The Witcher 3: Wild Hunt » existe depuis quelques années. Compte tenu de la nouvelle génération de consoles qui se présentent sous la forme de PS5 et Xbox Series S/X est arrivé sur le marché il y a un an, mais le RPG en monde ouvert massif des fabricants de « Cyberpunk 2077 » est censé encore nouveau et encore plus beau venir sur le marché. La libération était alors reporté à 2022ce qui est bien sûr une date très approximative.

Période de sortie limitée : Mais maintenant, le studio de développement CD Projekt RED l’a enfin des informations un peu plus précises fait lorsque le soi-disant Versions de nouvelle génération de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 devrait être publié – au moins alors, quand rien d’autre ne se présente et tout se passe comme prévu. Bien sûr, il peut toujours être reporté à nouveau.

1er trimestre 2022 : « Cyberpunk 2077 » pour PS5 et Xbox Series S/X

« Cyberpunk 2077 » pour PS5 et Xbox Series S/X 2e trimestre 2022: « The Witcher 3 » pour PS5 et Xbox Series S/X

Cela signifie : les DLC arrivent bientôt aussi ! Avec la nouvelle version plus jolie de Cyberpunk 2077, ça devrait aussi nouveaux DLC donner, gratuitement. Ici, vous ne devriez pas espérer que quelque chose comme « Hearts of Stone » ou « Blood and Wine » viendra à votre rencontre. Il est plutôt probable qu’il s’agisse de quelques Peaux, armures ou autres petites choses acte qui met en jeu le look de la série Netflix. Officiellement c’est facile seuls les éléments sont mentionnés.

Dans tous les cas, ils devraient être à bord lorsque la version de nouvelle génération de « The Witcher 3 » à un moment donné entre avril et juin 2022 est publié. Pourvu que CD Projekt RED signifiait la division normale par les quarts. Il pourrait aussi s’agir de Trimestres de l’année fiscale agir et ainsi un peu plus tard volonté.

Qu’attendez-vous de plus : la version next gen de « Cyberpunk 2077 » ou celle de « The Witcher 3 » ? Faites le nous savoir dans les commentaires.