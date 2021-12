Andrew Garfield est sur le point de remporter un Oscar

La rage de Spider-Man : Pas de chemin à la maison même avant sa première, il ne pouvait pas l’éclipser. C’est que même si tous les yeux sont rivés sur le prochain film de merveille et l’apparition possible de Andrew Garfield Avec à nouveau le costume de Spider-Man, il a su s’en détacher un instant et démontrer une grande étape dans sa carrière. Il s’agit de Tic, Tic… Boum !, la bande de Netflix dans lequel il donne vie à Jonathan Larson qui a reçu des critiques très positives.

Dirigée par Lin-Manuel Miranda, C’est une comédie musicale autobiographique dans laquelle son protagoniste – créateur d’un hit comme il était Louer– désespère peu avant d’avoir 30 ans. Ses projets sont prometteurs, mais la pression de créer quelque chose de grand avant qu’il ne soit trop tard devient mission impossible alors qu’elle essaie de maintenir des liens sains avec son environnement. Avec sa performance, l’ancien Spider-Man a réussi à exciter et à montrer une nouvelle facette.

Force est de constater que c’est un excellent acteur et qu’il a tout pour être défini comme l’un des plus talentueux de sa génération. Cela a été démontré dans des productions telles que Le réseau social et Crête de scie à métaux, des films qui lui ont valu Nominations aux BAFTA, aux Golden Globes et même aux Oscars du meilleur acteur dans l’édition 2016. Mais ce rôle est incontestablement un avant et un après dans sa filmographie.

Parmi les pronostics pour la prochaine saison des récompenses, une bonne partie des téléspectateurs qui ont déjà apprécié le film disponible sur la plateforme depuis le 19 novembre, pensent que Garfield pourrait être candidat. Dans les dernières heures, une nouvelle mention décernée par le Prix ​​Sunset Circle l’avait comme protagoniste. C’est la reconnaissance du meilleur acteur pour son travail dans Tic, Tic… Boum !

Il reste quelques jours pour que les nominations aux Oscars soient annoncées et pour savoir s’il sera vraiment reconnu avec un Oscar à 38 ans. Cependant, qu’il se tienne ou non avec la statuette, la vérité est que les critiques spécialisés et les cinéphiles qui ont regardé le film musical ont été plus que satisfaits de son imitation.

