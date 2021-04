On a conseillé à Tom Cruise de ne pas rire pendant ses cascades

Il a été révélé que Croisière Tom a reçu le conseil d’arrêter de rire pendant le tournage de ses cascades, car on sait que l’acteur n’utilise pas de double pendant lesdites scènes.

Cruise a joué Chasse aux Ethan dans la saga, ‘Mission impossible’, depuis la création de la franchise en 1996. Alors que les tranches 7 et 8 de l’histoire sont en route avec Christopher McQuarrie aux commandes, certains aspects de l’acteur que peu de gens connaissent ont été révélés.







Lors de sa dernière apparition sur Le spectacle de Graham NortonTom Cruise a admis que certains membres de l’équipe de tournage lui avaient dit de ne pas sourire lors du tournage de ses cascades. Selon l’acteur, la montée d’adrénaline liée à la mise en scène de scènes dangereuses peut être si puissante qu’il oublie parfois d’être dans le personnage pendant l’action.

«Je suis un acteur très physique et j’adore les faire (les cascades). J’étudie, je forme et je prends beaucoup de temps pour les développer. J’ai cassé beaucoup d’os. La première fois d’une cascade est pleine de nerfs, mais c’est aussi excitant. On m’a dit à plusieurs reprises d’arrêter de rire. «







En revanche, le prochain volet de « Mission: Impossible » prépare sa première pour le 27 mai 2022, tandis que le huitième volet fera de même le 7 juillet 2023.