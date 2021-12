Jurassic World : Dominion est classé PG-13 pour son action intense, sa violence et son langage

Suite à une série de retards, suite très attendue Jurassic World : Dominion se rapproche de plus en plus du grand écran, la MPA confirmant maintenant que le film a été officiellement classé PG-13. Tout comme toutes les autres entrées de la franchise, le dernier opus de la Jurassic Park-slash-Jurassic World la franchise a reçu la cote PG-13 grâce à « des séquences d’action intenses, de la violence et du langage ».

Cela devrait être une excellente nouvelle pour les fans du jurassique franchise, avec la dernière sortie clairement déterminée à poursuivre le même type d’action liée aux dinosaures qui a rendu la série si populaire. Jurassic World : Dominion est le troisième film de la Monde Jurassique série, et le sixième de la jurassique la série dans son ensemble, l’aventure devant fusionner les deux en ramenant les héros de la franchise Dr Ian Malcolm, Dr Alan Grant et Dr Ellie Sattler dans la mêlée préhistorique.

Alors que les détails de l’intrigue pour Jurassic World : Dominion sont actuellement sous clé, avec le dernier film de la franchise en cours, Jurassic World : Royaume déchu, se terminant par plusieurs espèces différentes de dinosaures maintenant lâchées sur le monde, il est probable que Jurassic World : Dominion trouvera le Dr Ian Malcolm de Jeff Goldblum, le Dr Alan Grant de Sam Neill et le Dr Ellie Sattler de Laura Dern amenés pour aider à arrêter les bêtes préhistoriques aux côtés du monde jurassique Chris Pratt et Bryce Dallas Howard.

Les détails spécifiques sur la façon dont les trois personnages hérités figureront dans le film sont largement tenus secrets, mais Jeff Goldblum a déjà évoqué un scénario de vie ou de mort pour le trio. « Nous étions tous les trois dans un tout petit espace et nous étions menacés par – je ne peux même pas vous le dire – une faction surprenante de créatures préhistoriques que vous n’avez jamais vues auparavant. Nous avons vu des choses incroyables. Nous agissons dans une situation de vie ou de mort. Nous pensons que cela pourrait être les derniers moments de notre vie et nous sommes tous liés les uns aux autres d’une manière émotionnelle et quelque peu hilarante », a déclaré Goldblum.

Le plus que nous ayons vu du film jusqu’à présent vient d’un récent prologue de 5 minutes, qui « fait remonter le public 65 millions d’années dans le passé pour découvrir le monde avant l’existence des humains », avant de nous ramener dans le présent. Les images taquinent le retour du légendaire Tyrannosaurus Rex, dont la visite dans un cinéma au volant local est gâchée par des humains avec des hélicoptères et des armes à feu.

Le clip a depuis été salué par un expert dans le domaine des dinosaures, Joe Bonsor du Natural History Museum de Londres, qui a déclaré : « Ce prologue est un peu différent des films précédents. J’ai vraiment hâte de voir comment ils se traduisent. cette séquence, qui a un peu plus de réalisme et quelques découvertes plus récentes, sur ces dinosaures plus modernes du film. Il sera intéressant de voir comment ils parviennent à un équilibre entre la science réelle et leurs créations. »

Réalisé par Colin Trevorrow, qui a écrit le scénario avec Emily Carmichael, Jurassic World : Dominion est prévu pour une sortie en salles le 10 juin 2022.





