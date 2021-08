The Walking Dead saison 11 : tout ce que vous devez savoir

– Publicité –



La dernière saison de The Walking Dead sortira le mois prochain. Il y aura 24 épisodes, au lieu des 16 actuellement disponibles. « Here is Negan » était le moyen idéal pour la série de mettre fin à ses six épisodes supplémentaires qui ont été tournés pendant la saison 10. Après avoir pris un coup dans l’histoire d’origine de Negan à la fin de la saison 10 de The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan comprend que les fans continuent mépriser son personnage TWD, l’ex-méchant devenu anti-héros.

Jeffrey l’a avoué lors du panel de la saison 11 de The Walking Dead. Virtual San Diego Comic Con « Je ne sais pas si [Here’s Negan] peut jamais influencer ceux qui détestent Negan. Je crois qu’ils détesteront toujours Negan. Cependant, Maggie (Lauren Cohan), une veuve qui a déménagé à Alexandrie à la suite d’une aide secrète de Negan Alpha (Samantha Morton), semble être la plus grande haineuse de Negan. Maggie doit à nouveau diriger un groupe qui accepte Negan comme membre, alors qu’elle se bat pour l’avenir de Hershel (Kien Mike Spiller).

«Je pense qu’il y a une évolution de Negan. Morgan a déclaré que bien que je doute que Negan disparaisse un jour, Morgan a déclaré qu’il pensait que cela ferait partie intégrante de ce qu’il sera pour toujours. Mais je pense qu’il fait de son mieux pour faire partie de ce groupe. Il semblait aller bien jusqu’au retour de Maggie. C’est maintenant un nouveau jeu pour lui et qu’il essaie de maîtriser. Mais à un certain moment, il y a tout simplement trop de tensions entre eux. Voyons ce qui se passe. »

Le dernière saison des premières de The Walking Dead en août 2021.