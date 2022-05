The Summer I Turned Pretty, la nouvelle série de Jenny Han : de quoi s’agit-il ?

Avec le début de l’été qui approche à grands pas, une histoire pleine de promenades sur la plage, de boissons fraîches et de romance juvénile est à venir. Prime Video sera en première »L’été où je suis devenue jolie », une série basée sur le best-seller de l’auteur Jenny Hanl’auteur de la populaire trilogie de films »To All the Boys I’ve Loved Before », qui a été un succès complet sur la plateforme Netflix.

Quand est-ce que The Summer I Turned Pretty est diffusé en première?

La nouvelle série arrivera exclusivement pour la plateforme amazone le 17 juin 2022. Cette fois, ce sera la première fois qu’une histoire Han est adaptée à un format télévisé, et bien qu’elle n’ait pas été entièrement confirmée, il semble que la série sera diffusée avec tous ses chapitres ensemble et non hebdomadaire comme est actuellement coutumier.

La bande-annonce révélée avec l’annonce de la série est très courte et ne révèle pas entièrement l’intrigue, mais on peut en déduire qu’il y a un triangle amoureux, une fête sur la plage qui tourne mal, des bagarres, des chagrins et bien sûr, beaucoup d’amour plaisirs d’été.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Mercredi : La série Addams Family réalisée par Tim Burton dévoile la date de sortie







De quoi parle L’été où je suis devenue jolie ?

L’histoire suit Belly, une fille qui se rend chaque été avec sa famille dans leur maison de vacances. Maintenant, étant adolescente, tout a changé car étant une jeune femme, les garçons qui l’ont toujours vue comme une petite sœur, commencent à ressentir des choses pour eux. La série aura un ton nostalgique, et bien qu’elle s’adresse à un jeune public, tous les téléspectateurs pourront se souvenir de leur propre romance adolescente.

La série est une adaptation de la série de livres du même nom, composé de »The Summer I Turned Pretty », »It’s Not Summer Without You », et »We’ll Always Have Summer », tous étant écrit par Jenny Hann, qui a également participé à la production de la série.

Vous pourriez aussi être intéressé par : Mme Marvel, nouvelle série Disney+ : tout ce qu’il faut savoir

Casting de L’été où je suis devenue jolie

La série aura un casting composé de nouveaux acteurs, avec Lola Tung jouant le personnage principal, étant son premier rôle principal. Avec Tung, nous pourrons voir Christophe Briney En tant que l’un des intérêts amoureux de Belly, l’acteur a déjà joué dans le film » Dali Land ».

On peut également voir la participation de Ben Kingsley, Barabara Sukowa et Ezra Miller. L’un des noms les plus notables de la série est Gavin Caselegno, qui jouera le frère cadet de Conrad, Jeremiah. Le jeune homme de vingt-deux ans s’est déjà fait un nom avec sa performance dans le film de 2014, » Noah ».

Les autres membres de la distribution apparaissant dans la série incluent Rachel Blanchard comme Susannah, Jackie Chung comme Laurel, Sean Kaufman comme Steven, Minnie Mills comme Shayla, Alfredo Narciso comme Cleveland, Summer Madison comme Nicole, Rain Spencer comme Taylor et Tom Everett Scott comme Adam Fisher .