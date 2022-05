Comment contacter Binance : toutes les méthodes

in

Partager

Des problèmes avec Binance ? Ce sont les moyens les plus simples de contacter Binance pour obtenir de l’aide.

Tout le boom qui existe grâce aux crypto-monnaies aujourd’hui, il n’est pas étrange qu’elles surgissent chaque jour nouveaux échanges et des portefeuilles qui vous facilitent la tâche processus d’investissement avec ces atouts.

Dans ce cas, Binance C’est l’un des plus importants au monde. Avec un écosystème très complet basé sur une système logiciel blockchains’est positionné dans l’un des principaux alternative sur le marché.

Bien que l’utilisation de la plateforme et du système d’exploitation soit très simple et surtout sûre, vous n’êtes pas exempt du fait qu’à l’occasion, vous avez quelques désagréments ou avez-vous besoin aide et soutien.

Si cela vous arrive, Savez-vous comment contacter Binance ? Connaissez-vous tous leurs moyens de service client ? Dans tous les cas, nous vous donnons ci-dessous un bref aperçu de leur canaux de soutien et comment vous pouvez y accéder.

Comment contacter Vinted : tous les moyens (téléphones et chat)

Comment contacter Binance ?

Contrairement à d’autres échanges ou portefeuilles virtuels, Binance concentre son service client via le chat en ligne au sein de la plate-forme ou de son application mobile et réseaux sociaux.

Binance dispose d’une équipe composée de plus de 150 personnes dédiés à répondre aux demandes de leur communauté à travers ce canal dans 16 langues24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an dans la majorité des cas.

Si ce chiffre vous semble faible, ne vous inquiétez pas, car il service d’assistance Oui attention au client il est en constante expansion, permettant non seulement d’avoir plus de monde mais aussi plus de langues.

Canaux d’assistance client Binance

Comme nous l’avons mentionné au début, Binance concentre son attention principalement sur discussion en ligne à l’intérieur de Plateforme Web ou votre application mobile Oui réseaux sociaux. Inutile de dire qu’ils n’ont pas de numéro de téléphone ou d’e-mail pour exposer vos réclamations ou demander de l’aide.

Si tu as besoin support techniqueil suffit d’aller sur le site officiel et connectez-vous à votre compte Binance via votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Ensuite en bas à droite de votre écran vous verrez une petite icône flottante en forme de bulle de discussion.

Lorsque vous cliquez dessus, un menu avec différentes options que vous pouvez sélectionner selon votre cas. Compte, Acheter crypto avec carte bancaire, Dépôt/Retrait avec crypto et P2P sont quelques catégories présentes.

Il existe également d’autres sections liées à votre compte, à partir de réinitialisez votre mot de passeréactiver votre compte et déposer des crypto-monnaies non créditées en font partie.

Si vous entrez depuis l’application mobile, il vous suffit de connectez-vous avec votre compte Et allez à « Menu > Aide et support ». Vous y trouverez trois rubriques :

Tu as besoin d’aide? Consultez les questions fréquemment posées : Ici, vous avez à votre disposition quelques catégories et options qui, dans la plupart des cas, suffisent pour trouver la réponse à votre problème.

Ici, vous avez à votre disposition quelques catégories et options qui, dans la plupart des cas, suffisent pour trouver la réponse à votre problème. Commentaires système : Ici, vous pouvez envoyer les journaux des erreurs trouvées lors de l’utilisation de la plate-forme.

Ici, vous pouvez envoyer les journaux des erreurs trouvées lors de l’utilisation de la plate-forme. Discuter: Un canal de service direct pour parler avec la plateforme et trouver une solution à votre incident. Cela fonctionne de la même manière que le Web.

Réseaux sociaux Binance

Tu peux contacter Binance dans différents réseaux sociaux et demander de l’aide ou continuer sur les réseaux sociaux et plateformes suivants :

Maintenant que vous connaissez les différentes options pour contacter Binancenous espérons que vous pourrez résoudre tout incident dans un facile et rapide par l’un de ces itinéraires.

https://andro4all.com/tecnologia/como-contactar-con-wallapop-hay-telefono-de-atencion-al-cliente

Rubriques connexes: Technologie

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂