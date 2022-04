L’OPPO Reno8 sera le OnePlus 10 qui n’a jamais vu la lumière

Une image divulguée de l’OPPO Reno8 confirme que sa conception sera identique à celle du OnePlus 10 Pro.

En ce début d’année, nous avons pu jeter un premier regard sur le design du supposé OPPO Reno 8 qui devrait être présenté tout au long de cette année. Cependant, tout semble indiquer qu’en réalité, le modèle que nous avons vu dans ces images finira par atteindre le catalogue OPPO sous un nom différent.

Et c’est qu’une nouvelle fuite d’une source fiable d’origine chinoise a maintenant révélé le look du prochain smartphone de la série Reno 8confirmant une partie de ses spécifications et démontrant que le Le nouveau téléphone d’OPPO sera identique à l’un des mobiles les plus attendus de cette année, qui n’a finalement jamais vu le jour : le OnePlus 10.

Écran plat et design de style OnePlus 10 Pro: ce sera l’OPPO Reno8

Grâce à l’image divulguée, nous pouvons voir la conception de l’appareil et sa grande ressemblance avec le OnePlus 10 Pro.Comme le modèle OnePlus, l’OPPO Reno8 aurait un système de triple caméra situé dans un module carré situé dans le coin supérieur gauche de son dos, y compris un flash LED en forme d’anneau.

De plus, l’arrière aurait le Même finition noire mate que l’on peut retrouver dans le 10 Pro.

Sa partie avant est occupée par un grand écran platentouré de petites marges, et avec un trou dans le coin supérieur gauche, où le caméra pour selfies.

En plus de l’image, la fuite comprend également diverses fonctionnalités de l’appareil, notamment un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 hertz et un appareil photo principal de 50 mégapixels avec capteur Sony IMX 766.

Pour l’instant, on ne sait pas quand la nouvelle série d’appareils mi-haut de gamme d’OPPO sera présentée, mais puisque la série Reno6 a été annoncée au monde en mai 2021, elle n’aura très probablement qu’à attendre quelques semaines de plus. afin d’assister à son lancement officiel.

