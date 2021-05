« L’héritage de Jupiter »: 7 différences entre la série Netflix et la bande dessinée Mark Millar

Depuis sa création le 7 mai 2021, « L’héritage de Jupiter»(« Jupiter’s Legacy »dans sa langue d’origine), une série de super-héros basée sur les bandes dessinées homonymes de Mark Millar et Frank Quitely, s’est positionnée dans le Top 10 des productions les plus populaires de Netflix, bien qu’elle n’ait pas le soutien de critiques spécialisées.

Au-delà du soutien ou de la désapprobation du public, la fiction développée d’abord par Steven S. DeKnight puis par Sang Kyu Kim, respecte les principaux points de la bande dessinée, mais inclut également quelques changements importants.

En fait, Screen Rant a partagé une liste avec les principales différences entre la bande dessinée et la série « L’héritage de Jupiter».

1. L’ÎLE MYSTÉRIEUSE DES SUPERPOUVOIRS

Alors que dans les bandes dessinées, l’origine de l’Union de la justice sur l’île mystérieuse est brève, dans la série de Netflix est montré dans sept des huit épisodes, ce qui signifie que ce dernier comprenait des détails supplémentaires tels que les visions de Sheldon sur son père, l’explication de la façon dont tous les différents membres se sont réunis et le pèlerinage de Sheldon à Miller Farm, ainsi que les épreuves auxquelles les six personnages ont dû faire face pour devenir super-héros.

Même la nature exacte des habitants de l’île est différente. Dans le matériel original, ils apparaissent comme de grands êtres à la peau verte qui sont plus tard explicitement appelés extraterrestres, bien qu’ils ne révèlent pas leurs motivations exactes pour doter les humains de super pouvoirs. Pendant ce temps, dans le programme, ils sont présentés sous des formes humaines, en particulier comme les personnes que Sheldon, Walt, Fitz, Grace, Richard et George veulent voir le plus, mais aussi, ils sont transportés sur une planète extraterrestre.

Sur cette île, Sheldon et le reste de son groupe ont obtenu leurs pouvoirs (Photo: Netflix)

2. BRANDON TUE SON PÈRE

Il s’agit du changement le plus important et le plus important par rapport à « L’héritage de Jupiter«Alors que la pression pour être à la hauteur des idéaux de son père, Brandon devient un gâchis complet et incapable d’empathie.

Il ne faut pas longtemps à Brandon pour tomber dans la manipulation de son oncle Walt et devenir un méchant. Le fils de Sheldon rejoint un plan qui vise à mettre fin aux anciens super-héros et à transformer l’Amérique en une dystopie fasciste où les super-héros prennent toutes les décisions. Au milieu de cette guerre civile, il n’hésite pas à tuer son père affaibli avec sa vision laser. Cela pourrait-il arriver lors de la deuxième saison?

Brandon est un méchant dans les bandes dessinées (Photo: Netflix)

3. GRACE MORT AUSSI

Avant de tuer Sheldon / Utopian, Walter et le reste des super-héros rebelles embusquent Grace et tandis que Brainwave utilise ses pouvoirs pour se faire croire qu’il gagne le combat, dans le monde réel, ils la transpercent avec diverses flèches et autres armes. Lorsque la mère de Brandon est sur le point de mourir, Brainwave la sort de son fantasme et provoque un anévrisme.

Dans les bandes dessinées, Grace n’est pas un personnage majeur contrairement à ce qui se passe dans l’émission de télévision, donc cela ne se produira probablement pas ou du moins ne se terminera pas par la mort de Lady Liberty.

Grace n’était pas un personnage principal dans la bande dessinée « L’héritage de Jupiter » (Photo: Netflix)

4. LE CODE UTOPIQUE

Le code qu’Utopico défend avec véhémence établit que les super-vilains ne doivent pas être tués mais traduits en justice, et il établit également des règles contre les abus de pouvoir, comme l’ingérence dans la politique. Seule la dernière partie est plus pertinente dans les bandes dessinées.

La véhémence avec laquelle Sheldon défend le code le tourne contre ses enfants (Photo: Netflix)

5. LE FILS DE HUTCH ET CHLOE

Lorsque la bande dessinée commence, Hutch et Chloé ont déjà une relation secrète et après l’overdose qui l’emmène à l’hôpital, la fille de Sheldon découvre qu’elle est enceinte. Après un saut dans le temps, le couple assume de nouvelles identités et a un fils, Jason, qui a des super pouvoirs mais a appris à les cacher. Bien qu’il les utilise finalement pour aider les gens, ce qui retient l’attention de Walt et Brandon.

Hutch et Chloé ont un fils dans la bande dessinée « L’héritage de Jupiter » (Photo: Netflix)

6. LE CLONE BLACKSTAR

Le clone Blackstar n’apparaît que dans la série de Netflix, puisque dans les bandes dessinées de « L’héritage de Jupiter», Sheldon / Utopian n’a aucun problème à le vaincre et à le ramener à Supermax. Il n’a même pas besoin de l’aide de son fils Brandon, seulement celle de son frère Walt, qui enferme le méchant dans un fantasme pendant que les autres le battent.

Le clone de Blackstar n’apparaît que dans la série Netflix (Photo: Netflix)

7. PROJET SECRET DE HUTCH

À la fin de la première saison de « L’héritage de JupiterIl est révélé que Walter est celui derrière la création du clone Blackstar et les autres attaques, et qu’il a encadré Skyfox, un ancien membre de l’Union de la justice qui est devenu plus tard un supervillain.

Pendant ce temps, le fils de Skyfox, Hutch, a construit un appareil conçu pour retrouver son père, peut-être une version d’un appareil des bandes dessinées conçu pour suivre les signatures d’êtres super puissants.