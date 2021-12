Le dub navajo de Star Wars Épisode IV : Un Nouvel Espoir est sans aucun doute l’une des étapes les plus importantes vers l’inclusion culturelle ces dernières années. Il n’y a aucun doute sur la popularité généralisée de la Guerres des étoiles franchise, et le doubler dans cette langue vieille de 500 ans ouvre la porte à un héritage si riche pour s’infiltrer dans la culture pop.

Alors que les États célèbrent le Mois national du patrimoine amérindien, Manuelito Wheeler, l’homme derrière le dub navajo de Guerres des étoiles, raconte comment sa vision convoitée s’est concrétisée. Dans une interview avec StarWars.com, il a dit ceci.

« Cela a bouleversé la perception du monde à l’égard des Navajos et des Autochtones. »

Wheeler, qui est actuellement directeur du Navajo Nation Museum, et sa femme Jennifer, qui enseigne le navajo du niveau primaire à l’université, ont entrepris cette quête afin de faire connaître l’héritage et la langue navajo. Bien que le terme Navajo soit assez connu, la langue n’est pas aussi répandue. La langue vieille de 500 ans n’est pas parlée dans la culture pop ni même dans la vie quotidienne des villes de la nation Navajo, qui est une terre protégée par le gouvernement fédéral comprenant des parties du Nouveau-Mexique, de l’Arizona, de l’Utah et du Colorado.

Craignant le sort mortel de cette langue, le couple a décidé de se lancer dans cette quête du doublage Guerres des étoiles en Navajo. Lorsque le projet a été achevé en 2012, il s’agissait du premier long métrage à être doublé en navajo.

L’histoire derrière le Navajo surnommé ‘Star Wars Episode IV’

Wheeler lui-même est un grand fan de la franchise, et l’idée est née lorsqu’il a acheté un scénario de Épisode IV : Un nouvel espoir.

« Je l’ai apporté à ma femme et lui ai dit : ‘Pouvez-vous traduire ceci ? Traduisez les cinq premières pages du script.’ Je pensais que ça arriverait le lendemain, ou dans quelques jours. « Chaque fois que tu peux y accéder, ce serait bien. » Mais elle est revenue en 20 minutes environ. « Voici le script. » Cela m’a vraiment époustouflé et m’a fait penser que cela pourrait être possible. »

Ainsi commença ses efforts patients pour intéresser Lucasfilm à ce projet. Enfin, il a reçu une réponse de Michael Kohn chez Lucasfilm.

« Il a dit: » Votre e-mail ci-dessous m’a été envoyé aujourd’hui. Je vous contacte pour discuter de votre proposition. » C’était le 30 janvier 2012… Je ne sais pas si j’ai crié, mais j’ai définitivement appelé ma femme, la première chose. C’est ainsi que le processus a commencé.

Le projet a été mené par Wheeler et a été achevé fin 2012. Par la suite, Disney avait offert une salle de projection exécutive à son siège de Burbank pour la première projection du film.

« Le président et le vice-président de la Nation Navajo sont venus, moi-même, ma femme et d’autres membres du personnel exécutif Navajo. Et c’est la première fois que j’ai pleuré… Même le [opening] le crawl a été fait en Navajo. »

Actuellement, Disney+ propose également cette version du film emblématique sur sa plateforme. Le dub navajo de Star Wars Épisode IV : Un Nouvel Espoir est une étape culturelle énorme, qui a ouvert les portes à de nombreux autres films à doubler dans le même, comme Le monde de nemo.





