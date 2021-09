The Conjuring : comment regarder les films par ordre chronologique

De la main de Le jeux de la peur, James wan il a démontré la capacité qu’il avait à construire des histoires sombres. La saga s’enrichit de différents films qui éteignaient sa flamme mais à aucun moment le nom du réalisateur n’a cessé de sonner. Près d’une décennie plus tard James wan a donné vie à une franchise qui le place parmi les références de l’horreur mainstream : Le sortilège. Tous les films peuvent actuellement être visionnés sur HBO Max.

Patrick Wilson et Vera Farmiga sont prêts à faire The Conjuring 4. (IMDb)



Inspiré des cas de Warren expédient, les enquêtes matrimoniales qui ont formé Lorraine (Vera farmiga) et Ed Warren (Patrick Wilson), les films de Le sortilège Ils font partie des sensations d’aujourd’hui. Chaque première suscite immédiatement l’intérêt des fans. La dernière cassette à arriver était La conjuration : le diable m’a fait le faire, avec laquelle les huit films ont été atteints dans une saga pour laquelle il y en a deux autres confirmés en route: une suite à La nonne et un film inspiré de L’homme tordu.

8 – La nonne







De la même manière que cela arrive avec le Univers cinématographique Marvel (MCU) ou la saga de Guerres des étoiles, ces productions peuvent être vues à la fois dans l’ordre de sortie et d’une manière qui respecte la chronologie sur laquelle l’histoire est basée. Au-delà de ça Le sortilège a tout commencé en 2013, la franchise pose ses fondations il y a longtemps avec La nonne, se déroulant dans les années 50, en Roumanie, où un prêtre et un novice combattent le diable Valak.

7 – Annabelle : La Création







Bien qu’il s’agisse du deuxième film basé sur la poupée diabolique, Annabelle : Création ça marche comme une préquelle. Les événements qui ont donné lieu à ce film de David F. Sandberg survenus au cours de la même décennie que La nonne. Pour être plus exact, c’est en 1955, dans le sud de la Californie, que ce jouet possédé par un esprit a été forgé.

6 – Annabelle







Douze ans après ce qui a été vu dans Annabelle : Création, les faits de Annabelle. En fait, la préquelle a une scène qui se connecte directement à ce premier film de la poupée, qui, si elle est visionnée dans l’ordre chronologique, marquera la première apparition de la poupée. mariage Warren pour les fans.

5 – La Conjuration







Le sortilège, le film qui a donné naissance à la saga en 2013 s’est déroulé en 1971 et montrait une mariage Warren beaucoup plus sûrs des procédures qu’ils devaient suivre pour expulser un esprit. À ce jour, tout le monde se souvient à quel point ce sous-sol était sombre qui habitait l’esprit qui possédait caroline (Lili taylor).

4 – Annabelle 3 : Rentre à la maison







Celui qui fut, peut-être, le film le plus faible de la saga de Le sortilège, qui semble être plus proche d’un épisode de Frissons ou même une aventure de Scooby Doo, a eu lieu dans la maison de les garennes. Avec une brève apparition de Ed et Lorraine, cette production a été soutenue par la fille de les garennes et une nounou avec une amie très curieuse, qui décide d’entrer dans la pièce où les garennes Sauvez tous les objets possédés et libérez tous les démons de la maison. Les événements se déroulent en 1972, à peine un an après Le sortilège.

3 – La malédiction de La Llorona







Le premier mythe latino-américain à atteindre la saga a été La malédiction de La Llorona, avec l’adresse de Michel Chaves. Le film se déroule à Los Angeles, en 1973, mais n’a pas la participation du mariage Warren. En fait, elle est celle qui semble le moins liée à la saga et soutient toute son histoire dans la légende d’une femme qui s’est fait enlever ses enfants et cherche à se venger. Linda Cardellini et Raymond Cruz diriger cette production en tant qu’assistante sociale et père Rafael, respectivement.

2 – La Conjuration 2







Le film qui a eu deux des plus grosses frayeurs de la saga : les apparitions du vieil homme derrière le canapé et la présentation de Valak, des années avant la retombées de La nonne. Ce deuxième film de la univers de garenne se déroule en 1977 et a servi à solidifier les fondements de la franchise de Le sortilège. L’importance, bien sûr, est tombée une fois de plus sur Ed et Lorraine Warren, qui cette fois s’est rendu à Londres.

1 – La Conjuration : Le Diable m’a fait le faire







Le dernier film à sortir dans la saga de Le sortilège c’est aussi le dernier à être vu pour respecter l’ordre chronologique des événements. Dirigée par Michel Chaves, est le premier à traverser les années 70 et, se déroulant en 1981, le premier à quitter la maison hantée et à s’appuyer sur un démon qui possédait différentes personnes. C’est l’histoire vraie du premier procès dans lequel le meurtrier a prétendu avoir été possédé au moment de commettre le crime.