The Seven Deadly Sins 4: date de sortie, distribution, intrigue et toutes les nouvelles

Les 7 Deadly Sins sont sur le point de revenir sur le petit écran avec la quatrième saison de The Seven Deadly Sins qui a la tâche ardue d’élever le pub suite à l’effondrement de la dernière série, victime d’un secteur spécialisé peut-être pas à la hauteur. parmi les titres les plus connus de la scène shonen. Cependant, en cas de début de nouvelle saison?

Plusieurs mois se sont écoulés depuis le chapitre 346 de The Seven Deadly Sins, le dernier de ce manga, submergé par la controverse à cause de la gestion de l’histoire de cet auteur qui a tiré une fin presque déjà écrite pendant trop longtemps. Malgré quelques pierres d’achoppement, mais les contes de Meliod, Elisabeth et ses amis sont entrés dans le cœur des fans avec un pouvoir tel qu’ils permettent la production de 4 séries animées et d’un film qui, malheureusement, a causé une série de problèmes.

En raison du flop du film, la production devait accélérer la création de Wrath of the Gods en ne respectant pas les délais et en alignant des épisodes de qualité très suspecte et des combats, globalement celui entre Meliodas et Escanor, selon le ridicule. Quoi qu’il en soit, la saison 4 devra déjà redonner vie à la franchise à partir du 6 janvier prochain, lorsque la nouvelle série reviendra finalement sur le petit écran. Nous n’avons actuellement aucune information concernant la venue de « Fundo no more Shinpan » en Italie, mais il est très probable que des nouvelles de Netflix soient attendues dans un avenir pas trop lointain.

Et vous, à la place, qu’attendez-vous de The Seven Deadly Sins 4, sera-t-il capable de relever la fortune d’un anime de plusieurs hauts et bas? Dites-nous avec une remarque ci-dessous.

