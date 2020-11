Un nouveau fan art de DC Comics plaide pour John Boyega en tant que Red Hood dans The Batman 2

Venant de quitter une grande franchise avec Guerres des étoiles, les fans ne peuvent s’empêcher de se demander ce que l’acteur fera ensuite, beaucoup espérant qu’il rejoindra l’engouement très populaire pour les films de bandes dessinées. Eh bien, puisque l’acteur s’est récemment présenté pour le rôle de Homme chauve-souris complice et justicier Jason Todd AKA Red Hood, un artiste talentueux a imaginé à quoi cela pourrait ressembler si ce casting se concrétisait pour Le Batman 2.

« Montage rapide de @johnboyega en tant que #Jasontodd. John Boyega a montré de l’intérêt pour le rôle sur Twitter. C’est un incroyable et le casting ne me dérangerait pas! Je pense qu’il sera génial! Que pensez-vous de ce casting? »

Défigurer le visage de l’acteur avec les blessures qui lui ont été infligées par un maniaque Joker, John Boyega coupe une présence intimidante et puissante en tant que personnage de DC. Avec un symbole de chauve-souris rouge sur sa poitrine et un regard déterminé dans les yeux, le Guerres des étoiles La star fait une figure tragique en tant que Todd, et il est clair que Boyega conviendrait incroyablement bien au rôle si le personnage était amené sur grand écran.

Assassiné par le Joker, la carrière de Jason Todd en tant qu’acolyte de Batman, Robin, se termine à peu près aussi mal que possible, Todd étant apparemment battu à mort avec un pied de biche par le Joker. Ressuscité dans l’arc de la bande dessinée Sous le capot rouge, il revient à Gotham sous le couvert du Red Hood, un anti-héros avec des compétences et des méthodes similaires à Batman, mais beaucoup plus meurtrières.

Jason Todd est devenu un favori des fans au fil des ans, avec l’idée de Boyega comme Chaperon rouge être cousu par l’acteur lui-même après qu’un fan sur les réseaux sociaux a suggéré que le seul personnage de DC Boyega devrait jouer est La lanterne Verte. Boyega a répondu avec déception en disant, « Lmaooooo trop drôle. Je ne peux pas être le capot rouge? Merde. » Avant de déclarer son désir de jouer un membre de Le Batman famille, les fans ont commencé par suggérer Boyega pour le rôle principal de Static dans le prochain Choc statique film, bien que l’acteur ait rapidement abattu l’idée en raison de son âge. « Trop vieux! J’adorerais voir un nouveau venu! » Dit Boyega.

Bien que le personnage n’ait pas encore fait ses débuts sur grand écran, il apparaîtra bientôt sur le petit écran lors de la troisième saison à venir de Titans, avec Curran Walters, qui joue Jason Todd dans la série, prenant le relais de Red Hood afin de faire des ravages brutaux sur les criminels de Gotham, sans aucun doute au grand dam de l’équipe de super-héros. Les premières images de Walters en costume ont été récemment publiées, montrant une représentation très fidèle de l’ensemble du justicier. La troisième saison de la série de super-héros devrait être diffusée sur HBO Max. La production a malheureusement été retardée en raison de la situation mondiale actuelle, mais a repris le mois dernier et devrait se terminer en juin 2021.

En plus de son désir de rejoindre les rangs du genre de film de bande dessinée, Boyega a plusieurs projets en cours, dont la comédie de science-fiction. Ils ont cloné Tyrone aux côtés de Jamie Foxx, le thriller d’action Frontière, et la mini-série Petite hache qui est basé sur les expériences de la vie réelle de la communauté antillaise de Londres et se déroule entre 1969 et 1982. Cela nous vient grâce au compte Instagram officiel de l’artiste spdrmnkyxxiii.

