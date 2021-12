The Rock surprend sa maman avec une voiture pour Noël

« Je suis tellement reconnaissant de pouvoir faire ce genre de choses pour ma mère, qui a eu une vie d’enfer », a poursuivi l’acteur. « Je ne prends rien pour acquis. Elle non plus.

« Joyeux Noël maman, profite bien de ta nouvelle balade ! Et vos disques d’Elvis. Nous t’aimons. Vous méritez bien plus. DJ. »

« Elle est sortie de la voiture sur l’Interstate 65 à Nashville et est entrée dans la circulation venant en sens inverse », a déclaré The Rock en réfléchissant à ce moment.

« De grosses plates-formes et des voitures s’écartaient du chemin. Je l’ai attrapée et je l’ai tirée en arrière sur l’accotement en gravier de la route.

« Je ne me souviens pas de ce que je lui ai dit. Je me souviens qu’elle n’a rien dit. Et à ce moment-là, l’une des plus grandes leçons que j’ai jamais apprises est à quel point la vie est précieuse et comment tout peut disparaître en un instant. un moyen.