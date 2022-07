Skull and Bones : gameplay et date de sortie officielle dévoilés

Hier à 20 heures notre heure a eu lieu la première des deux annoncées Événements Ubisoft Forward tenue cette année, où l’aventure pirate tant attendue Crâne et os a été révélé. De plus, le date de sortie définitive annoncé : suis 8 novembre 2022 puissions-nous prendre la mer.

Gameplay : c’est ce qu’est Skull and Bones

L’histoire commence par un Naufrage dans l’océan Indien. Vous n’avez rien d’autre qu’un petit bateau, le boutre, et une lance pour éloigner les animaux dangereux. Par elle affectations pour les commerçants, locaux et autres pirates vous recevrez accès aux ressources, tels que des plans de navires et d’armes. De plus, vous pouvez l’utiliser pour augmenter la réputation.

Il y a pas une campagne d’histoire classique. le but est un propre flotte construire, se faire un nom et pirate le plus redouté être dans l’océan Indien.

L’accent est mis principalement sur la batailles navales. En général, le jeu se déroule entièrement en haute mer. Pas de congé à terre, pas de baignade dans la mer. Dans le Point de vue à la troisième personne vous pouvez vous diriger vers les ports et les avant-postes, mais uniquement pour obtenir de nouvelles quêtes ou agrandir votre navire.

Skull and Bones : moins Assassin’s Creed que prévu

Il est aussi sur le pont Amplitude de mouvement malheureusement sévèrement restreinte. L’abordage et le pillage d’autres navires sont effectués exclusivement par votre équipage. Donc, si vous aimez les combats bourrés d’action à la Assassin’s Creed 4 Le Drapeau Noir attendu, est malheureusement déçu ici.

Ici, l’accent est vraiment mis sur les batailles navales, même si les voiles doivent également être utilisées correctement, car le vent affecte évidemment la vitesse de votre navire.

Depuis « Skull and Bones » comme Solo et multijoueur a été développé, vous pouvez également saluer d’autres joueurs dans les ports, par exemple. Au fait, vous pouvez choisir si vous se battre entre eux ou entre eux vouloir.

Une entreprise qui en vaut la peine ?

Pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait convaincus : Typique Ubisoft devrait-il contenu gratuit pendant plusieurs années (Événements, navires, armes). Un plaisir de jeu à long terme.

« Skull and Bones » apparaît le 8 novembre sur Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC et Stadia. Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà précommander le jeu sur le site officiel.