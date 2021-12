3 erreurs incontestables dans le Dark Knight

Batman et Robin était le film qui a enterré la franchise Bat Man grâce à son humour naïf et ses séquences désespérément ridicules avec des scènes qui incluent le héros utilisant le sien « Carte Bati-crédit ». Il semblait que l’histoire au cinéma de ce personnage était scellée, quand Christophe Nolan a décidé de reprendre une nouvelle trilogie avec balle chrétienne qui a reçu les meilleures critiques et succès commerciaux.

Le premier film, Batman commence, parle de la peur et ses antagonistes sont Ra’s al Ghul et l’Épouvantail ; la deuxième entrée, Le Chevalier Noir, parle du chaos et les méchants sont le Joker et Two-Face. Dernier nous avons Le chevalier noir se lève, concentré sur la douleur et avec Bane jouant le méchant de service. Les fans de ce super-héros ont été fascinés par ces films et ont célébré la deuxième entrée comme l’un des meilleurs du genre bien qu’il ne soit pas exempt d’erreurs.

+ 3 erreurs dans The Dark Knight !

3. L’équipe technique

Lors de la scène historique de l’interrogatoire où Homme chauve-souris Oui Joker Ils discutent au commissariat, lorsque le héros ramasse le méchant et le jette contre le mur, pendant une brève période le caméraman peut être vu dans le reflet de la vitre du plateau d’enregistrement. Dans les films, il faut toujours faire attention aux éléments qu’ils reflètent. Vous avez déjà prévenu James Gunn sur la coque brillante de Pacificateur dans La brigade suicide.

2. Les mains du Joker

Encore une fois, pendant la scène de l’interrogatoire, où le Joker révèle à Homme chauve-souris qui a kidnappé Harvey Dent et Rachel Dawes, les mains du méchant changent de position une fois que l’homme chauve-souris l’a pris par le cou. Dans une séquence, les mains du Clown sont sur les bras du Clown. Homme chauve-souris et sans tarder, ils changent de position et passent sous les avant-bras du garde.

1. L’équipe à nouveau

Dans le prologue où une équipe de « Clowns » Ils vont braquer une banque gérée par la mafia, quand l’un des braqueurs se glisse entre les immeubles on peut voir dans le miroir d’un des immeubles le reflet de l’hélicoptère qui filme l’action, probablement avec des caméras IMAX plus grandes et plus difficile à gérer.

