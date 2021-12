Cobra Kai : larme, personnages, synopsis, date et heure de sortie

Cobra Kai revenir à l’écran Netflix 31 décembre. Quelques semaines après la première, la plateforme de streaming a présenté le premier teaser de ce qui sera vu dans ce quatrième opus avec William Zabka et Ralph Macchio.

À quoi ressemblera la quatrième saison de Cobra Kai ?

Après que John Kreese ait décidé de se battre Johnny Lawrence Oui Daniel LaRusso, Les tensions ont augmenté à l’approche de la compétition d’All Valley. Johnny et Daniel, Ceux qui étaient ennemis auparavant, se rassembleront pour combattre les élèves de Kreese, qui auront désormais l’aide d’un méchant du passé, Terry Silver, pour l’exercice des cobras restants.

De leur côté, les dojos Croc d’aigle et Miyagui ils poursuivent leurs projets ensemble, même s’ils ont tous deux des styles différents et créent un problème en cours de route. « Nos ennemis travaillent ensemble, ils combinent leurs styles pour nous vaincre.

Mais il n’y a qu’une seule façon et la seule autre personne qui sait enseigner Cobra Kai, c’est vous », vous pouvez entendre le vétéran de la guerre parler du vieil ami qu’il a rencontré au Vietnam.

Que voyez-vous dans la bande-annonce ?

Lors de l’avancée de Cobra Kai, vous pouvez voir les entraînements, les combats et les problèmes qui seront vus dans les épisodes suivants. On saura même qui sera le vainqueur du 51e tournoi annuel de karaté All Valley U-18, un championnat que Daniel LaRusso a remporté deux fois dans son adolescence, et que Miguel Diaz a captivé dans le premier volet de la fiction de la trilogie cinématographique. du Karaté Kid.

Y aura-t-il une bagarre entre Johnny Lawrence et Daniel LaRusso ?

Dans une partie de la bande-annonce, les deux personnages peuvent être vus vêtus de karatégi, s’entraînant dans la même pose dans laquelle ils se sont battus il y a plusieurs décennies. Mais cette fois, on espère que les deux personnages pourront avoir une meilleure relation et oublier ce qui s’est passé une fois.

Cobra Kai a confirmé un cinquième versement

Netflix a obtenu une cinquième saison qui tourne à Atlanta, aux États-Unis. En ce sens, les fans devront attendre de voir ce cinquième volet de la saga et de voir quels personnages continuent. Pour le moment, il n’y a aucune nouvelle sur ce que sera l’histoire de cette deuxième partie.

Le casting de Cobra Kai

Dans cette quatrième saison, ils seront présents Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Maridueña, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo et Martin Kove.

À quelle heure Cobra Kai fait-il sa première en Amérique latine et en Espagne ?

Mexique : 02h00

Colombie, Pérou, Panama et Equateur : 03h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00

Espagne : 09h00

