Machine Gun Kelly obtient un nouveau tatouage horrible au cou

Le nouveau tatouage horrible se trouve au milieu du devant du cou du rappeur américain et ressemble à une fente saignante.

La spéculation a commencé sur un lien possible avec un de ses précédents messages.

Le jour de la Saint-Valentin, l’artiste – de son vrai nom Colson Baker – a partagé une photo de lui et de sa petite amie Megan Fox.

Pour sa part, Fox a partagé un collage de photos de Kelly, avec la légende: «Il va mon cœur / manifeste à l’extérieur de mon corps / drapé dans la silhouette imposante d’un garçon des plus inhabituellement beau.

«Magique et hanté / cinétique et torturé / éthéré et dangereux / génie créateur éternel sans loi cosmique / le voyage sera probablement périlleux / mais il n’y a pas de destination sans lui.