The Pale Blue Eye de Christian Bale ajoute Gillian Anderson, Robert Duvall et Timothy Spall

L’adaptation du roman de Louis Bayard The Pale Blue Eye a ajouté Robert Duvall, Gillian Anderson et Timothy Spall à son ensemble.

L’horreur gothique tant attendue L’oeil bleu pâle continue de se parer d’un casting profond, qui compte désormais de nouveaux membres, dont Gillian Anderson (Les fichiers X, Éducation sexuelle), Robert Duvall (Le parrain, Le juge) et Timothy Spall (Harry Potter). Le film, qui a été annoncé plus tôt cette année, avait précédemment annoncé un ensemble d’acteurs comprenant Lucy Boynton (Rhapsodie bohémienne), Toby Jones (Nu, Trouver Neverland), Harry Lawtey, Simon McBurney et Charlotte Gainsbourg (Nymphomane).

Le film sera un thriller policier et se déroulera en 1830 et se déroulera autour d’une série de meurtres survenus à l’Académie militaire américaine de West Point. Le film mettra en vedette Christian Bale (qui produit également) dans le rôle du détective Augustus Landor qui engage l’aide d’un cadet de l’Académie pour résoudre les cas; le cadet qui est ensuite devenu un célèbre poète et auteur, Edgar Allan Poe. Harry Potter ancien élève, Harry Melling, qui a joué dans la série dans le rôle de Dudley Dursley, jouera le rôle de Poe, qui a attiré l’attention des fans et des critiques après une performance applaudie dans Le Gambit de la Reine.

Scott Cooper dirige le film en tant que réalisateur et scénariste, tandis qu’il produit également avec son collaborateur de longue date Bale. Cooper et Bale ont déjà travaillé ensemble sur Sorti du four et Hostiles. Cooper a décrit son adaptation du roman de Louis Bayard comme un projet passionné, qu’il a toujours organisé en pensant à Christian Bale. Outre Bale, Cooper retrouve en fait plusieurs de ses précédents acteurs, en particulier la nouvellement ajoutée Gillian Anderson, avec qui il avait travaillé il y a des années dans un épisode de Les fichiers X. Il a également collaboré avec Robert Duvall dans son premier long métrage acclamé par la critique, Coeur fou (2009).

Le film est produit par Cross Creek Pictures, qui a déjà produit Le procès de Chicago 7. Comme ce fut le cas pour l’entreprise précédente de Cross Creek, L’oeil bleu pâle a également décroché un accord avec Netflix dans le cadre d’une offre que la plateforme de streaming, sécurisant ses droits. Outre les acteurs susmentionnés, le film compte également un grand nombre d’acteurs jouant divers rôles de soutien, notamment Gideon Glick, Matt Helm, Steven Maier, Brennan Cook, Joey Brooks et Charlie Tahan.

L’oeil bleu pâle n’a pas de date de sortie définie mais c’est un projet Netflix confirmé, qui sera disponible en streaming sur la plateforme, probablement après une sortie limitée en salles. Actuellement, Scott Cooper reçoit des applaudissements chaleureux pour son film bois, tout en se préparant à L’oeil bleu pâle. D’un autre côté, Bale a récemment conclu Thor : Amour et Tonnerre et rejoindra Cooper pour terminer ses tâches de production sur le film. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.





