"Spider-Man : Pas de chemin à la maison" et Marvel sont en danger à cause de Tom Holland

Il n’est plus contesté que Spider-Man : Pas de chemin à la maison C’est le film le plus attendu de la phase quatre de Marvel. Ce n’est pas seulement parce que c’est le grand retour de Tom Holland au grand écran en tant que wall-crawler, mais aussi au fait que des milliers de spéculations ont été générées autour du film. Parmi eux se trouve la possibilité de voir une araignée, ce qui ramènerait Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Les vrais fans de Spider-Man ont envie de voir depuis des mois Tom Holland avec ses prédécesseurs, Maguire et Garfield. Cependant, cette information a été démentie plus d’une fois par les mêmes protagonistes. Bien que certains indices aient été divulgués confirmant que l’ancien Peter Parker pourrait revenir chez Marvel, la vérité est que selon eux, il n’y a pas de travail commun.

Cependant, l’illusion des fans est bien plus forte que n’importe quel membre du MCU ne peut le dire. A noter que plus d’une fois depuis le studio ils ont trompé leurs fans afin de garder le secret. Bien sûr, dans les films de Tom Holland toujours la fuite occasionnelle provient du simple fait qu’il ne peut pas garder les secrets. Et maintenant, Spider-Man : Pas de chemin à la maison peut-être pas l’exception.

Plus d’une fois Holland a avancé des choses qu’il ne devrait pas au point que Benedict Cumberbatch a dû devenir son gardien dans les interviews. Mais avec son prochain film, qui sortira ce 16 décembre, il n’a toujours pas révélé de spoilers. Est-ce que, d’après ce que le même acteur a dit il y a quelque temps, les producteurs ont préféré ne pas lui en dire beaucoup pour qu’il n’en parle plus.

Quoi qu’il en soit, il y a quelques jours, Tom a avoué qu’il avait déjà vu le montage final de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Et, même s’il n’a toujours rien dit à ce sujet plus que cela, la vérité est que les fans veulent qu’il confirme, au moins, l’apparition de Garfield et Maguire. Bien sûr, du reste auquel son personnage doit faire face, il est préférable qu’il ne le fasse pas car même ses propres disciples ne lui pardonneront pas.

