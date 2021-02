Comment fabriquer Stagbreaker à Valheim

Au début Valheim, les joueurs peuvent fabriquer un puissant Warhammer connu sous le nom de Stagbreaker qui peut infliger des dégâts AOE, alors voici ce dont vous avez besoin pour le faire et comment l’obtenir.

Comment obtenir Stagbreaker à Valheim

Pour fabriquer Stagbreaker, vous aurez besoin des objets suivants.

20 Bois de noyau

5 trophées de cerf: Vous devrez tuer des cerfs pour obtenir des trophées de cerfs.

2 morceaux de cuir: Vous pouvez obtenir des restes de cuir de sangliers dans le jeu

Une fois que vous obtenez tout cela, vous pouvez ensuite créer Stagbreaker dans un atelier mis à niveau au niveau deux; vous pouvez amener l’établi au niveau deux en plaçant un billot à côté. L’établi vous coûtera dix bois, et le billot aura besoin de dix bois et dix silex.

Après avoir fabriqué Stagbreaker, vous obtiendrez une arme de départ assez décente avec de puissants dégâts AoE, mais vous voudrez la mettre à niveau pour qu’elle reste utile pour les monstres plus coriaces.

En rapport: Comment mettre à niveau votre plan de travail

Si vous ne le faites pas, vous allez trouver que cela devient terriblement inutile contre les patrons et les trucs qui vont bosse la nuit dans les marais. Cela dit, voici ce dont vous aurez besoin pour la première mise à niveau de Stagbreaker.

Comment fabriquer un Stagbreaker de niveau deux

20 Bois de noyau

5 trophées de cerf: Vous devrez tuer des cerfs pour obtenir des trophées de cerfs.

2 morceaux de cuir: Vous pouvez obtenir des restes de cuir de sangliers dans le jeu.

Dix fragments d’os: Vous pouvez obtenir des fragments d’os de squelettes qui apparaissent près des chambres funéraires et dans le biome des marais.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment fabriquer une armure en cuir et comment fabriquer une armure de peau de troll dans Valheim. Avec ces deux guides géniaux, revenez plus tard et nous aurons encore plus de guides pour Valheim sortir dans les semaines et les jours à venir.