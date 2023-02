Des séries similaires à Shadowhunters à regarder sur Netflix malgré son annulation

in

Après quatre saisons sur Netflix, Shadowhunters a été annulé. Ce sont les fictions très similaires avec des personnages fantastiques et adolescents que vous devez regarder.

© IMDbShadowhunters a quatre versements sur Netflix.

Inspiré de la saga jeunesse Chasseurs d’Ombres de Cassandre Claire, chasseurs d’Ombres a été annulé après quatre versements. La série mettant en vedette Katherine McNamara suivait la vie d’une adolescente qui apprend qu’elle fait partie d’une race d’humains au sang d’ange qui chasse les démons. Si la fiction vous manque encore, on passe en revue ici autres séries très similaires à chasseurs d’Ombres que pouvez-vous regarder sur netflix.

+ Série similaire à Shadowhunters sur Netflix

– Agence Lockwood

Cette même année une série intitulée Agence Lockwood ça doit Ruby Strokes et Cameron Chapman dans leurs rôles principaux. Si vous aimez la fiction pour adolescents qui combine fantaisie et mystère, vous devez l’ajouter à votre liste. L’histoire se déroule dans un monde en proie à des fantômes où trois adolescents se réunissent en tant qu’enquêteurs paranormaux pour exposer une conspiration diabolique.

– Destination : La saga des Winx

Bien qu’il ait été annulé après quelques saisons comme chasseurs d’Ombres, Destin: Winx Saga Il est idéal pour ceux qui aiment les histoires avec des événements surnaturels. Avec abigail cowen Dans le rôle principal, la série Netflix met en scène un groupe d’étudiants de l’Alfea Magic School qui doivent apprendre à gérer leurs pouvoirs de manière responsable.

– L’ordre secret

Avec deux saisons sur Netflix, l’ordre secret C’est une autre des séries mystère et fantastique que vous pouvez regarder en streaming si vous avez apprécié chasseurs d’Ombres. Protagonisée par Jake Manley et Sarah Gray, montre un étudiant universitaire qui cherche à venger la mort de sa mère. La méthode? Rejoignez un ordre secret qui déclenche une guerre entre les loups-garous et les praticiens de la magie noire.

– Ombre et os

Le 16 mars, deuxième saison de Ombre et os. La série mettant en vedette Jessie Mei Li, Archi Renaux et Ben Barnes il est également basé sur un livre pour adolescents comme dans chasseurs d’Ombres. A cette occasion, son personnage principal est Alina Starkov, une cartographe orpheline qui possède un pouvoir extraordinaire qui pourrait changer le destin du monde. C’est pourquoi les forces obscures conspirent contre elle.

