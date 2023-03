Quand la cinquième saison de You sera-t-elle diffusée sur Netflix ?

in

Netflix

Netflix vient de publier les derniers épisodes du quatrième opus de You, mais le fandom s’interroge déjà sur la saison 5. Que sait-on ?

©NetflixQuand la cinquième saison de You sera-t-elle diffusée sur Netflix ?

toi a terminé sa quatrième saison avec la sortie de la partie 2 ce jeudi, ce sera donc à nouveau l’une des séries les plus diffusées sur le service de streaming Netflix Dans les prochaines semaines. Cela fait longtemps depuis ses précédents épisodes, mais les fans les ont déjà dévorés et veulent savoir ce qu’il adviendra de la suite de l’histoire. Que sait-on et quand est-il sorti ?

« Après les événements survenus au cours de la troisième saison, les voisins de Mère Linda pensent que Joe est mort avec Love. Par conséquent, le protagoniste s’éloigne du quartier résidentiel et du pays américain. Tandis qu’Henry, le fils du mariage raté, est adopté par Dante et sa compagne, Joe commence une nouvelle vie. Désormais nommé Nick, l’ancien libraire s’installe à Paris et travaille comme barman. Bien sûr, le jeune homme n’oublie pas Marianne. Saura-t-il trouver sa nouvelle obsession ?mentionnait le synopsis du quatrième opus.

+ Quand la saison 5 de You est-elle diffusée ?

L’une des grandes inconnues des fans de l’adaptation des livres de Caroline Kepnes est de savoir si elle aura de futurs épisodes, mais jusqu’à présent, cela n’a pas été confirmé, puisque Netflix il faut 28 jours pour faire un rapport basé sur votre audience et prendre une décision. Cependant, on croit que toi Il sera renouvelé pour une cinquième et dernière saison qui arrivera sur la plateforme en 2024.

« Nous avons toujours eu un plan de cinq saisons pour la série »a mentionné la productrice exécutive Sarah Schechter dans une interview avec Variété. En attendant la communication officielle, on peut imaginer que l’intrigue serait une nouvelle fois centrée sur la vie de Joe, cette fois à New York où il vit avec Kate. Après avoir éludé toute accusation de meurtre, il tente de mener une vie paisible, mais il pourrait commettre un nouveau crime qui pourrait être son dernier.

Quant à sa distribution, on s’attendrait à ce que Penn Badgley revenir dans son rôle de Joe Goldberg, ainsi que charlotte ritchie comme Kate étant sa nouvelle petite amie. D’autre part, l’actrice Taty Gabrielle et son personnage Marienne pourrait dire présent une fois de plus, bien que cela ne semble pas probable. De la même manière, les fans espèrent revoir Jenna Ortega incarnant Ellie Alves, une option assez précise.

