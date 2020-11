Le Trident est un objet rare qui peut être utilisé à la fois pour les attaques de mêlée et à distance dans Minecraft. Il peut également être enchanté avec des capacités magiques, comme retourner au joueur lorsqu’il est lancé et déplacer le joueur plus rapidement dans l’eau. Malheureusement, cependant, le Trident est un objet rare qui ne peut être fabriqué avec aucun matériau. Pour cette raison, le Trident est assez difficile à obtenir. Alors, comment l’obtenir?

Le seul moyen d’obtenir un trident dans Minecraft est de tuer des foules noyées. Même dans ce cas, la probabilité qu’un noyé laisse tomber un trident est mince, surtout si vous jouez sur Minecraft: Java Edition. Ce guide vous donnera des conseils sur la façon d’obtenir un trident dans Minecraft un peu plus rapidement.

Comment obtenir un trident dans Minecraft

Comme indiqué précédemment, vous devez tuer Des ennemis noyés qui détiennent des tridents pour en obtenir un vous-même. Mais où se cachent ces foules de morts-vivants?

Les monstres noyés apparaissent naturellement biomes océaniques et rivières. Parce que les rivières sont de plus petits plans d’eau, vos chances de Les noyés sont plus nombreux dans les rivières que d’essayer de trouver un noyé dans un biome océanique. Pour qu’une foule noyée se reproduise, l’océan et les rivières doivent être à la lumière niveau de 7 ou moins. Dans les biomes océaniques, les noyés peuvent également être trouvés dans les ruines océaniques.

Même dans ce cas, cela ne garantit pas au joueur un Trident. Du moins pas immédiatement. Les chances diffèrent entre Minecraft: Bedrock Edition et Minecraft: Java Edition. Dans Minecraft: Bedrock Edition, les noyés ont un 15% de chance de frai avec un trident. Dans Minecraft: Java Edition, les noyés ont un 6,5% de chance.

Les tridents n’ont pas un bon taux de drop, mais vous pouvez manipuler ces chances. Enchanter votre épée avec le pillage augmentera vos chances de recevoir un Trident. Votre les chances augmentent de 1% pour chaque niveau, le pillage augmente.

Enchantements de trident

Ci-dessous, vous pouvez trouver les enchantements que le Trident peut recevoir, avec les descriptions fournies:

Fidélité Retourne au joueur quelques secondes après avoir été lancé. Incompatible avec Riptide.



Canalisation Pendant un orage, un trident lancé frappant un joueur ou une foule invoque un éclair. Incompatible avec Riptide.



contre-courant Propulse le joueur lorsqu’il est jeté dans l’eau ou la pluie. Inflige des dégâts d’eau aux entités touchées par l’attaque à contre-courant. Incompatible avec la fidélité et la canalisation.



Empaler Inflige des dégâts supplémentaires en mêlée ou à distance aux foules aquatiques (sauf noyées) ou à toutes les créatures dans l’eau ou la pluie.



Raccommodage Les orbes XP répareront le trident lorsqu’ils sont tenus, au lieu d’augmenter l’XP du joueur.



Malédiction de disparition Trident disparaîtra au lieu de tomber au sol lorsque le joueur mourra.



Et c’est comme ça que vous obtenez un Trident! Lassé de votre Overworld? Nous avons une liste des meilleures graines de Minecraft en 2020.