Web PS Store ajoute enfin des options de tri et de filtrage

Zago "Table extensible chêne massif 180 cm allonges en option Elfy - ZAGO"

"On craque pour cette table à manger en chêne Elfy aux dimensions généreuses, capable d'accueillir jusqu'à 10 personnes. En plus, avec une ou deux allonges de 50 cm, vendues séparément, vous pourrez ajouter jusqu'à 4 personnes supplémentaires.Élégance et pureté caractérisent cette table à manger aux pieds compas d'une belle couleur chêne, qui nous rappelle le style scandinave. On l'associe aisément avec l'un de nos modèles de chaises scandinaves, mais aussi à des chaises en velours pour une déco plus douce et chaleureuse dans la tendance actuelle. Une bonne manière de revisiter les codes nordiques dans un mix and match Art déco qui apportera raffinement et couleur à votre intérieur. Quant aux adeptes des matières naturelles et artisanales, ils s'orienteront vers un mix and match Bohème, esprit scandicraft, avec l'un de nos modèles de chaise en rotin ou en kubu.Quel que soit votre style déco, notre table Elfy apportera un vent de fraîcheur et de modernité à votre salle à manger, au côté d'un mobilier laqué blanc ou encore en chêne clair et décor marbre de notre collection CarrarePour plus d'inspirations, découvrez l'intégralité de nos tables repas."