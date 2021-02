Après la Renault 5, vient la Renault 4

Renault lancera, d’ici 2025, sept modèles 100% électriques. L’une est la Renault 5 tant attendue, et l’autre sera, semble-t-il, la réincarnation de la Renault 4, qui célèbre cette année son 60e anniversaire.

Alors que le nouveau 5 a déjà été anticipé sous la forme d’un prototype et devrait être lancé en 2023, la Renault 4 ne devrait apparaître, à mesure qu’Autocar avance, qu’en 2025.

Bien qu’il n’ait pas encore été confirmé, le retour de la Renault 4 a été «laissé en l’air» à certaines occasions par les responsables de la marque gauloise. Par exemple, Luca de Meo avait déjà déclaré que plus d’un modèle emblématique de la marque devait renaître.

Gilles Vidal, responsable du design chez Renault, interrogé sur les projets d’avenir électrique de Renault, a laissé entendre que certains de ces modèles pourraient adopter un design rétro-futuriste.

Que sait-on déjà?

Avec une arrivée prévue en 2025 (deux ans après la nouvelle Renault 5), on sait peu de choses sur l’éventuel retour de la Renault 4 dans la gamme du constructeur français.

Pourtant, comme celle-ci, la seule certitude est qu’elle sera exclusivement électrique, utilisant la même plateforme CMF-B EV que la Renault 5. Tout indique que la Renault 4 est physiquement plus grande que la 5, se présentant comme un crossover. Il semble également y avoir dans les plans une variante commerciale hypothétique, tout comme dans le modèle original.

Et Zoe, où est-il?

Avant le retour de la Renault 5 et le retour possible mais presque certain de la 4L, une question se pose: qu’adviendra-t-il de la Renault Zoe? À première vue, l’émergence de deux modèles électriques pour le segment B semble remettre en cause la pérennité du modèle électrique le plus vendu en Europe.

A propos de cette possibilité, le responsable du design du groupe Renault, Laurens van den Acker, a déclaré: «Est-ce la fin de Zoé? La réponse est non, car Zoe est l’électrique la plus vendue en Europe. Il serait donc insensé d’arrêter les véhicules les plus vendus dans leur segment ».

Enfin, quant à une date possible pour la confirmation du retour de la Renault 4, nous n’avons pas été surpris si cela se produisait dans l’un des nombreux événements célébrant le 60e anniversaire du modèle d’origine.

