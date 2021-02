iOS 14.5 Beta apporte Spotify à l’iPhone en tant que lecteur de musique standard

Attention aux utilisateurs de Spotify et d’Apple! Avec la mise à jour vers iOS 14.5, le service de streaming sera plus pratique pour les utilisateurs d’iPhone. Cela émerge d’une version de test qu’Apple vient de publier.

La version bêta publique d’iOS 14.5 donne aux utilisateurs d’iPhone un avant-goût des fonctionnalités et améliorations à venir. Nous trouvons une fonction particulièrement intéressante: Apple s’est un peu ouvert au service de streaming Spotify. Avec la nouvelle version iOS, le lecteur de musique peut être configuré comme standard pour Siri.

Pour démarrer une chanson sur Spotify par commande vocale, vous deviez auparavant dire «Jouez à Linkin Park sur Spotify». Après la mise à jour, il ne sera plus nécessaire de spécifier exactement le service de streaming si vous avez défini Spotify comme standard. Ainsi, vous pouvez vous épargner l’ajout « sur Spotify » à l’avenir.

iOS 14.5: quand vous pouvez vous y attendre

Le prédécesseur, iOS 14.4, a trouvé son chemin sur les iPhones d’Apple en janvier. iOS 14.5 est maintenant dans les blocs de départ et peut déjà être téléchargé en version bêta et testé de manière approfondie par les utilisateurs et les développeurs intéressés. On ne sait pas encore quand exactement la version prête pour le marché sera disponible pour tous les utilisateurs, mais une sortie est probable dans le courant de ce mois ou le mois prochain.

Comme d’habitude pour les versions mineures, il n’y a pas de changements majeurs à venir. L’expérience a montré que les fonctionnalités majeures ne sont introduites qu’avec une mise à jour vers la prochaine version majeure. Dans le cas d’iOS, donc uniquement avec iOS 15. Avec iOS 14.5, cependant, vous pouvez déjà profiter d’ajustements mineurs, tels que la possibilité de définir Spotify comme lecteur de musique standard.

De plus, la mise à jour apporte une fonction particulièrement importante pour les temps Corona: malgré la protection de la bouche et du nez, l’iPhone devrait à l’avenir être plus facile à déverrouiller en combinaison avec une Apple Watch et un Face ID. Jusqu’à présent, les iPhones ont refusé d’autoriser l’accès si le visage n’était pas entièrement visible et les utilisateurs étaient obligés de saisir leur code PIN.