The Last of Us Series: Gloomy Preview Trailer jette un œil à l’épisode 2 – Voici comment cela va continuer

Après le lancement réussi du très attendu et très apprécié nouvelle série HBO Le dernier d’entre nous Après le titre PlayStation du même nom de Naughty Dog, nous jetons un coup d’œil au prochain 2ème épisode.

« Le dernier d’entre nous » Épisode 2 intitulé « Infecté » est de 23 janvier 2023 à 4 h 30 le matin à WOW et Ciel Q disponible.

Un premier Aperçu de la bande-annonce révèle non seulement le destin de JoëlElly et Tesssera également un nombre personnages nouveaux et connus des jeux sont présentés aux côtés des mutants infectés par le champignon cliqueurs et ballonnements.

© HBO

Que s’est-il passé jusqu’à présent: Des années plus tard, après que l’humanité a été infectée par un champignon et en grande partie anéantie, le monde a sombré dans le chaos – tandis que les quelques survivants combattent le Cordyceps infecté lutter pour sa survie.

Le Texan et le contrebandier Joël Miller (Pedro Pascal) prend la jeunesse ellie (Bella Ramsey) et s’explique au chef marlène (Merle Dandridge) du groupe rebelle violent Lucioles prêt à mettre la jeune fille hors d’état de nuire alors qu’elle semble détenir la clé d’un remède. Son chemin la mène tout droit Amérique post-apocalyptique avec de nombreux dangers.

A la fin du 1er épisode « Quand tu es perdu dans les ténèbres » l’a enfin Joël, Tess et Ellie sortir avec succès du territoire contrôlé par l’armée Zone de quarantaine de Boston sortir et se frayer un chemin à travers métropole dévastée.

Puis sonne à la fin une chanson des années 80: « Never Let Me Down Again » de Depeche Mode. Joel et Tess devraient être empêchés d’approcher les allées et venues de Bill et Frank avec le code, qui est également connu des jeux. Cependant, l’avertissement ne lui parvint plus…

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

C’est ce que nous dit la bande-annonce de l’épisode 2 de TLOU

Déjà indiqué à la fin de l’épisode d’ouverture, on a un premier aperçu de la bande-annonce de l’aperçu Facture (Nick Offerman) et Franc (Murray Bartlett): En cela, nous obtenons Bill dans son Lincoln natal de le voir se disputer avec Frank au début, pour combattre un gang en maraude et armé dans la scène suivante.

Dans une prochaine scène Catherine (Melanie Lynskey) comme Nouveau personnage montré, qui a été spécialement créé pour la série. Elle semble la Chef d’un gang encore inconnu pouvoir utiliser la force des armes contre des mutants et d’autres gangs.

Tommy, le frère de Joël est également évoqué dans l’épisode 2. L’un est montré revoir à l’apparition de la maladie et comment Joe lutte avec la mort de sa fille – avec scènes emblématiques du modèle de jeu.

© HBO

Henri et Sam, les deux frères des jeux, que nous voyons également dans une courte scène. Il montre comment les deux communiquent entre eux en utilisant une sorte de langage des signes auto-développé. Comme tous les deux ne sont pas sourds dans le modèle du jeu, ils ont dû trouver un moyen d’échanger des informations en silence – après tout, les monstres mutés ont répondu à chaque son.

Les fans des jeux TLOU peuvent également s’attendre à un Retrouvailles avec Jackson hâte du deuxième match Le dernier d’entre nous 2, qui aura déjà un rôle dans la série dans le prochain épisode. Reste à savoir quelle sera son ampleur. Si vous regardez attentivement, vous pouvez plus d’allusions, de références et d’œufs de Pâques pour découvrir les jeux.

© HBO

Dernière mais non la moindre découverte L’histoire d’Ellie du Contenu téléchargeable Left Behind Entrée dans la série. Il montre leur carrière avant et au début de l’éruption. Sa meilleure amie est également autorisée à le faire Riley ne manque pas. Si vous avez été attentif, vous pouvez également voir dans une courte scène comment Ellie est soudainement attaquée et mordue par une créature mutante.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube