The Glory Season 2 Date de sortie, compte à rebours, où regarder en ligne, spoilers

La date de sortie de Glory Season 2 a été officiellement confirmée et pour cette raison, tous les fans de cette série souhaitent savoir quand ils pourront regarder cette saison à venir. Donc, pour connaître tous les détails sur les fans de la saison 2, visitez différentes pages et pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous vous donnerons des détails tels que la date de sortie de The Glory Season 2, la liste des épisodes, les informations sur la distribution, où regarder cette série et de nombreux autres détails. Nous vous recommanderons donc à tous de lire cet article jusqu’à la fin.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 11 de la série QI T

Il s’agit d’une série télévisée sud-coréenne en streaming écrite par Kim Eun-sook et réalisée par Ahn Gil-ho. Le premier épisode de cette série est sorti le 30 décembre 2022 et après la sortie en très peu de temps, cette série coréenne a attiré l’attention du public de nombreux pays différents.

L’histoire de ce drame coréen se déroule autour de la victime de la violence à l’école qui cherche à se venger de ses intimidateurs. Cette série est assez passionnante et à chaque épisode qui passe, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Pour cette raison, de nombreuses personnes recherchent actuellement la date de sortie de The Glory Season 2. Vous apprendrez à connaître tous les détails, continuez à lire cet article.

Vous pouvez également lire sur: Let The Right One In Episode 8 Date de sortie

Informations sur la distribution

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons partager la liste des acteurs de cette série.

Song Hye-kyo dans le rôle de Moon Dong-eun

Jung Ji-so en tant que jeune Moon Dong-eun

Lee Do-hyun dans le rôle de Joo Yeo-jeong

Lim Ji-yeon dans le rôle de Park Yeon-jin

Shin Ye-eun en tant que jeune Park Yeon-jin

Yeom Hye-ran dans le rôle de Kang Hyeon-nam

Park Sung-hoon dans le rôle de Jeon Jae-joon

Jung Sung-il dans le rôle de Ha Do-yeong

Cha Joo-young dans le rôle de Choi Hye-jeong

Kim Hi-eora dans le rôle de Lee Sa-ra

Bae Kang-hee en tant que jeune Lee Sa-ra

Kim Gun-woo dans le rôle de Son Myeong-oh

Vous pouvez également lire: Date de sortie de la saison 5 de Kurulus Osman, mise à jour du renouvellement du spoiler

La date de sortie de la saison 2 de Glory

Enfin, nous allons partager ici la date de sortie de The Glory Season 2. Selon la saison d’information officielle, 2 de cette série coréenne devrait sortir le 10 mars 2023. Si vous attendez également cette saison à venir, nous vous recommanderons simplement à tous de marquer la date donnée et d’attendre qu’elle sorte sur son plateformes officielles.

Vous pouvez également lire sur: The Walking Dead Saison 11 Episode 23 Date de sortie

Où diffuser la gloire?

Si vous voulez vraiment regarder cette série, vous pouvez simplement la regarder sur Netflix et c’est la plateforme officielle de cette série. Il s’agit d’une plateforme de streaming payante en ligne et vous devez d’abord acheter son abonnement. Ici, vous pouvez diffuser tous ses épisodes de la saison 1 précédemment publiés et, en plus, vous pouvez également regarder toutes les autres séries et films disponibles sur Netflix.

Vous pouvez également lire sur: The Masked Singer Saison 8 Episode 13 Date de sortie

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de The Glory Season 2, aux plateformes de streaming en ligne pour profiter de cette série, à la liste des acteurs et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Glory Season 2, vous pouvez déposer un commentaire ci-dessous. Nous serons là pour vous accompagner au mieux.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de GAP The Series Episode 3, Thai Drama

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?