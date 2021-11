Better Call Saul Saison 6: Date de sortie, distribution, bande-annonce et tout ce que vous devez savoir

Le drame policier américain est renouvelé pour la saison six. Better Call Saul est la préquelle de la série très acclamée Breaking Bad et a été développé par Vince Gilligan et Peter Gould. Au début, la série a été produite en cinq saisons avec 10 épisodes, et chacun d’entre eux a conquis le cœur des téléspectateurs. Les fans sont extrêmement enthousiasmés par la saison six de Better Call Saul et pour certains, la saison 6 vaut la peine d’attendre.

Better Call Saul est-il renouvelé pour la saison 6?

Un cadre d’AMC a déclaré le 16 janvier 2020, Better Call Saul reviendrait pour la sixième saison. Les représentants d’AMC ainsi que son créateur Peter Gould ont confirmé que la série se terminerait après la sixième saison.

Le casting de Better Call Saul Saison 6

La majorité du casting est la même. Bob Odenkirk joue le rôle de Jimmy McGill / Saul Goodman en tant qu’avocat et avocat qui pratique la défense juridique dans le système de justice pénale dans le rôle de Saul Goodman et du mari de Kim Wexler. Jonathan Banks incarne Mike Ehrmantraut, qui incarne l’expert en sécurité d’entreprise de Madrigal et un réparateur des penchants criminels de Gus Fring. Rhea Seehorn est le personnage dans le rôle de Kim Wexler, une avocate ainsi que la femme et l’amie de Jimmy. Patrick Fabian est Howard Hamlin qui est le seul associé directeur pour Hamlin.

Michael Mando incarne Nacho Varga, un lieutenant du cartel Juarez chargé de superviser les opérations quotidiennes d’Albuquerque. Tony Dalton joue le rôle de Lalo Salamanca qui est le chef par intérim de la famille Salamanca des exécuteurs du cartel Juarez. Giancarlo Esposito dépeint le rôle de Gus Fring, le distributeur d’Albuquerque Narcotics et associé aux côtés du cartel Juarez de Don Eladio tout en utilisant sa chaîne de poulets, Los Pollos Hermanos, comme véritable façade.

Mise à jour de la bande-annonce

Alors que la sixième saison approche de la fin de Saul, les fans sont impatients de savoir comment l’histoire de Saul va se terminer. L’émission AMC n’a pas encore dévoilé de bande-annonce, il est donc difficile de prédire ce qui pourrait se passer.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂