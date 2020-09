Emplacement ‘Panther’s Prowl’: où trouver le nouveau POI Black Panther de Fortnite

fortnite Crédit: Epic Games

La saison Marvel continue d’évoluer rapidement Fortnite, même si ce dernier ajout est teinté d’un peu plus de tristesse que ceux qui ont à voir avec n’importe quel autre super-héros. Le jeu vient d’ajouter un nouveau repère honorant Black Panther, et vous pouvez aller le voir dans le jeu dès maintenant si vous le souhaitez. Soyez prêt à être un peu brumeux, car c’est vraiment un endroit charmant.

Vous pouvez trouver la statue juste à l’ouest de Misty Meadows: cherchez un cercle orange sur la mini-carte. Il est difficile de rater une fois que vous commencez à naviguer dans la région: c’est une panthère géante et menaçante assise au sommet d’un rocher menaçant dans un champ. Lorsque vous y allez, une petite percussion dramatique commence à jouer. Il est également indestructible et vraisemblablement du Vibranium. Ça brille un peu pourpre.

C’était en préparation avant la mort de l’acteur de Black Panther Chadwick Boseman ce week-end, mais cela prend un nouveau sens à la suite de la tragédie. La statue est un monument à un héros de la fiction et de la vie, et à un homme pleuré par d’énormes pans du pays.

Il semble plus que probable maintenant qu’il y aura un skin Black Panther à venir Fortnite dans les prochaines semaines, bien qu’Epic le repousse probablement un peu à la fois par respect et pour trouver la meilleure façon de le gérer. Le déployer en tant que skin de charité est probablement la meilleure option à l’avenir, idéalement en reversant les bénéfices à une association soutenue par Boseman au cours de sa vie. De nombreux autres jeux ont fait des skins de charité dans le passé, et ce serait une mauvaise forme pour Epic d’essayer de profiter des ventes, étant donné qu’il s’est déjà montré plus que disposé à subir de grosses pertes pour des raisons idéologiques, comme nous pouvons le voir. sa croisade contre les primes de vitrine numérique qui a vu Fortnite supprimé de l’App Store et de Google Play.

Dans tous les cas, ce sera probablement dans des semaines. Pour l’instant, le jeu rend hommage à un héros à travers une statue, et ça vaut le coup d’y jeter un œil.

