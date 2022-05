1932, la préquelle de la série ‘Yellowstone’ mettra en vedette Harrison Ford et Helen Mirren

Une nouveauté dans l’univers de Yellowstone, sa préquelle est en préparation chez Paramount + et de grands noms ont été attachés à la distribution vedette. Selon The Hollywood Reporter, la nouvelle série, surnommée 1932, a fait appel à Harrison Ford et Helen Mirren pour les rôles principaux de la série. Depuis Yellowstone et 1883 créateur Taylor Sheridan, la série sera diffusée exclusivement sur Paramount + en décembre avec une date exacte encore à annoncer. La nouvelle émission a été commandée directement en série en février suite au succès des émissions précédentes de la franchise.

Comme le titre le suggère, 1932 commence à une autre étape de l’histoire des Dutton. Compte tenu de la période, la série explorera les pandémies, la sécheresse historique, la fin de la prohibition et la Grande Dépression. En ce qui concerne les personnages que Ford et Mirren joueront, ces informations n’ont pas encore été révélées, les détails complets de l’intrigue étant toujours conservés sous clé.

Le nouveau spin-off est produit par MTV Entertainment Studios, 101 Studios et Bosque Ranch Productions. Taylor Sheridan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari et Ben Richardson sont les producteurs exécutifs.

Alors qu’il a passé la majeure partie de sa carrière sur grand écran, Ford a élargi son curriculum vitae avec de nouveaux rôles sur le petit écran. Il a récemment été casté dans la série comique Contraction pour Apple TV, un rôle qui marque le premier rôle de série en cours dans une comédie pour l’acteur. Cela ne signifie pas qu’il en a fini avec les salles de cinéma, car il peut également être vu dans la prochaine suite à gros budget. Indiana Jones 5 qui sortira sur grand écran le 30 juin 2023.

Vétéran du théâtre, Mirren a été vue pour la dernière fois au cinéma l’année dernière lorsqu’elle l’a fait Rapide et furieux débuts dans la suite F9. Elle jouera également un rôle méchant dans la prochaine suite de super-héros Shazam ! Fureur des Dieux. Mirren a également lancé sa série télévisée. Quand la nature appelle avec Helen Mirren l’année dernière et fait des voix off pour la nouvelle série animée Netflix Ressources humaines. Auparavant, Mirren a été très appréciée avec son travail qui comprend un Oscar pour La reine et Emmy pour Principal suspect, La passion d’Ayn Randet Élisabeth I.

Yellowstone et 1883 ont été de grands succès