« The Big Bang Theory »: Kaley Cuoco révèle pourquoi elle ne regarde que les premières saisons

Cela fait un peu plus d’un an que « La théorie du Big Bang»A pris fin après avoir été l’une des sitcoms les plus populaires du moment. Et c’est que peu de productions de cette coupe parviennent à atteindre le nombre peu enviable de 12 saisons à l’antenne, offrant à leurs fans (et à d’éventuels nouveaux téléspectateurs) un large éventail d’épisodes à revoir.

Cependant, Kaley Cuoco, qui a donné la vie à Penny Dès la première saison, il offre une raison pour laquelle il préfère ne pas voir une grande partie de la série dans sa phase finale, qui est principalement de nature sentimentale.

L’actrice participerait à une édition récente du podcast «Conan Needs a Friend», dans lequel elle a révélé que les derniers épisodes de la série se sentent si frais de son point de vue, c’est pourquoi elle continue de les associer à la tourmente émotionnelle qu’elle a traversée pendant l’arrivée de la production. à sa fin.

«Les premiers épisodes… Je n’arrive pas à croire combien de coiffures différentes j’ai eues et tous les costumes. C’est très étrange car je me contente de me voir dans les premiers épisodes, au contraire, avec les plus récents. Les récents sont encore très émouvants pour moi ».

Les premiers se sentent comme une personne différente et une autre époque, donc je peux les voir et rire. Mais les récents sont difficiles, c’était étrange de sortir et de savoir quelle était la prochaine étape à franchir. Dans mon esprit, j’allais y être pendant 27 ans.

L’actrice a toujours été très virulente à propos de son inconfort concernant la fin de la série, arguant à des occasions passées qu’elle aurait aimé prolonger sa participation à l’émission autant que possible.

Heureusement pour elle, « L’hôtesse de l’air», Série pour laquelle il a créé HBO Max, a été approuvée pour une deuxième saison, sans oublier que la série animée de « Harley Quinn», À qui il prête sa voix, a été approuvé pour une troisième saison.