« Demon Slayer »: qui est Tanjiro Kamado, le protagoniste de ‘Kimetsu no Yaiba’

La deuxième saison de « Tueur de démons« ( » Kimetsu no Yaiba « dans sa langue d’origine et » Guardians of the Night « en Espagne) sera présenté en première en 2021 et pendant que les fans attendent les nouveaux chapitres de l’anime, basé sur le manga du même nom de Koyoharu Gotouge, We vous dire tout ce que vous savez sur son protagoniste, Tanjiro Kamado.

Tanjiro Kamado est le fils aîné d’un vendeur de charbon et a perdu presque toute sa famille au profit du chef démon Muzan Kibutsuji, qui a assassiné ses parents et transformé sa sœur Nezuko en démon.

Désormais, l’objectif de Tanjiro Kamado est de protéger sa sœur des chasseurs de démons pendant qu’il trouve un remède pour la rendre à nouveau humaine. Cette mission l’amène à rejoindre les tueurs de démons après un long entraînement avec Sakonji Urokodaki.

Le personnage principal de « Tueur de démons« C’est un jeune homme doux avec beaucoup de détermination et qui n’abandonne pas une fois qu’il a un objectif à atteindre, en plus, il a un odorat très développé, la maîtrise d’un style de respiration incomplet » respiration du dieu du feu « et un front si dur comme une pierre.

Tanjiro avec sa sœur Nezuko dans « Demon Slayer » (« Kimetsu no Yaiba ») (Photo: Ufotable)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TANJIRO KAMADO

Parmi les caractéristiques physiques de Tanjiro, il y a la couleur bordeaux de ses cheveux, le dos lissé et la cicatrice en haut à gauche de son front, qu’il a reçue lorsqu’il a protégé sa jeune sœur de la chute d’un brasero. La cicatrice ressemblait à l’origine à une égratignure jusqu’à son combat avec un démon, et est depuis devenue sa marque d’un tueur de démons.

De plus, elle porte de longues boucles d’oreilles rectangulaires avec un symbole du soleil qui sont des lettres hanafuda et un haori avec un motif à carreaux noir et vert sur son uniforme pour chasser les démons.

Tanjiro Kamado a les cheveux rougeâtres et une cicatrice en haut à gauche de son front (Photo: Ufotable)

COMPÉTENCES DE TANJIRO KAMADO