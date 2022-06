Sesame Workshop annonce Sesame Street: The Musical

Votre gang de rue préféré monte sur scène ! Par variété, Sesame Workshop s’associe à Rockefeller Productions pour nous apporter Rue Sésame : la comédie musicale. La production sera un spectacle sur scène Off-Broadway qui amènera tous nos voisins préférés au public en direct.

Rue Sésame : la comédie musicale est sur le point d’être produit par Jonathan Rockefeller et comprendra à la fois des chansons classiques de l’émission pour enfants à succès, ainsi que de toutes nouvelles chansons! Le spectacle est confirmé pour présenter Elmo, Cookie Monster, Abby Cadabby, Grover, Rosita, Bert, Ernie et bien sûr Oscar le Grouch. L’émission mettra également en vedette d’autres personnages tels que The Count, Gabrielle et « une foule de Honkers, de Martiens et d’autres favoris » selon Deadline. Tous les personnages seront présentés comme des marionnettes en direct et joueront aux côtés d’artistes invités spéciaux qui n’ont pas encore été annoncés. Johnathan Rockefeller a partagé son enthousiasme pour la série avec Variety.

« Nous sommes très honorés et fiers de nous associer à Sesame Workshop pour mettre en scène la première comédie musicale Off-Broadway originale de ‘Sesame Street’, ainsi que ses personnages emblématiques. Nous pensons que ce sera une production que les enfants et les fans de TOUS les âges pourront embrasser et apprécier. »

Pouvez-vous me dire comment se rendre à Sesame Street ?

Rue de Sesame est un spectacle qui n’a pas besoin d’être présenté. L’émission a fait ses débuts sur les réseaux en 1969 dans le but de capter l’attention et l’esprit des jeunes enfants du centre-ville qui avaient du mal à se préparer à l’école. L’émission était considérée comme révolutionnaire pour l’époque pour faire sortir le public des quartiers de banlieue les plus peuplés de Blancs et dans les rues du centre-ville qui étaient peuplées de personnes de différentes origines raciales. Plus de cinquante ans plus tard et toujours aussi fort, l’émission en est actuellement à sa 53e saison. Depuis ses débuts, l’émission a remporté 11 Grammys, 214 Emmys et est entrée dans l’histoire comme l’une des émissions pour enfants les plus appréciées. Jennifer Ahearn, qui est vice-présidente des partenariats stratégiques et du divertissement thématique, explique ce que l’émission peut apporter aux familles dans un monde post-COVID.





«Alors que le monde commence à s’ouvrir, les familles et les fans attendent avec impatience de vivre des expériences en personne de haute qualité avec leurs marques préférées, et Sesame Workshop répond à l’appel avec l’expansion de nos offres de divertissement thématiques. Avec ses productions acclamées par la critique et son sens aigu de la présentation d’histoires bien-aimées, nous sommes ravis de collaborer avec Rockefeller Productions sur un spectacle qui fera chanter, danser et célébrer les jeunes et les moins jeunes avec leurs amis de Sesame Street.

Rockefeller Productions n’est pas étranger aux marionnettes vivantes. Leurs crédits de spectacle précédents incluent Disney’s Winnie l’ourson : la nouvelle adaptation musicale sur scènePapaddington se met dans le pétrinet Le spectacle de la chenille très affamée. Un aperçu de Winnie l’ourson peut être visionné ci-dessous, ce qui donne un gros plan sur l’impressionnante marionnette.

Rue Sésame : la comédie musicale commencera les avant-premières le 8 septembre 2022 et vise une soirée d’ouverture le 22 septembre. La production aura lieu au Theatre Row, 410 West 42nd Street jusqu’au 27 novembre 2022. D’autres crédits, tels que le personnel créatif, les invités célèbres et d’autres n’ont pas encore été annoncés. Êtes-vous prêt à revoir vos anciens amis sur scène ?